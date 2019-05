Mediekoncern lukker trykkeri med 39 ansatte

Kolding: I slutningen af juni bliver den sidste avis trykt på Jysk Fynske Mediers trykkeri i Kolding. Landets næststørste medievirksomhed ejer trykkeriet i Kolding, men antallet af avissider falder, og i dag er der overkapacitet på de tre trykkerier i Odense, Struer og Kolding.

I sidste uge lød meldingen fra ledelsen, at virksomheden kunne spare et mindre tocifret millionbeløb årligt ved at indgå en aftale med en ekstern partner. I første omgang har ledelsen og medarbejdere forhandlet om at finde en tilsvarende gevinst internt - men altså uden held.

- Vi har haft nogle gode drøftelser med medarbejderne, der er gået positivt ind i forhandlingerne, og de har vist et stort engagement. Men vi må konstatere, at afstanden mellem det tilbud, vi har fået eksternt, og det, vi kan hente økonomisk internt, er så stort, at vi er gået over i næste fase, siger Bjarne Munck, der er driftsdirektør i koncernen med i alt 1600 medarbejdere.