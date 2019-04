Med det seneste angreb har han mistet omkring 150 får til ulven

- Fårene stod jo bag et hegn, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at forhindre det. De arealer, der er tale om, skal jo afgræsses, siger Jørgen Blazejewicz, der naturligvis ikke kan være 100 procent sikker på, at der er tale om et ulveangreb, før DNA-prøverne fra biddene er analyseret.

Sidst han så et lignende angreb var i februar sidste år, hvor han mistede 21 får på en nat i samme område til ulve.

- Der er noget, der hedder naturens gang. Har en ræv spist et lam, så er det naturligt. Men når et eller flere dyr bare angriber og dræber så mange dyr, så er det meningsløst, siger Jørgen Blazejewicz.

Det var fåreavler og indehaver af Storålam, Jørgen Blazejewicz, første reaktion, da han fik nyheden om, at 16 får var blevet fundet bidt ihjel natten til onsdag i en fårefold i Sandfærd Plantage, og at yderligere ni måtte aflives efter det, som han er ganske overbevist om er et ulveangreb.

Når de kommer i par

Siden ulven begyndte at vise sig i det vestjyske område, har Blazejewicz og Storålam mistet omkring 150 får til ulven:

- Tallet kan være højere - over 200, da der er får, der er forsvundet, og som jeg ikke kan redegøre for.

Men det er de angreb, hvor mange dyr bare bliver bidt ihjel, uden det tjener noget formål, som han har det mest vanskeligt med:

- Når vi har set dem, så er det typisk, når ulvene danner par, og vi har netop hørt om, at der igen er et ulvepar i området, siger Jørgen Blazejewicz, der mener, at kan DNA-prøverne bevise, at der er tale om ulve, bør de defineres som problemulve og reguleres.

- Når de gentagne gange angriber produktionsdyr, så er der ikke anden vej udenom. Meget tyder på, at der blandt andet er tale om en ulv, som tidligere har angrebet mange husdyr i Tyskland. Det bør man tage højde for.

Erik Poulsen, der er kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre og redaktør af facebooksiden "Her er ulven i Danmark", mener også det er tid til at tage fløjshandsken af:

- Sammenholder man de to ulves dokumenterede optræden hen over landegrænsen, så er der klart tale om problemulve, der bør bortreguleres hurtigst muligt, siger Erik Poulsen, der dog understreger, at man lige skal vente på DNA-prøverne:

- Det kan naturligvis ikke afvises, at det er et andet dyr, der står bag. Men det har jeg meget svært ved at forestille mig.

Seniorforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet afviser heller ikke, at der kan være tale om en ulvs værk.

- DNA-prøver vil vise, om det var ulven, men ud fra hvad jeg har læst, så lyder det plausibelt, at det var ulven, siger Peter Sunde, der ikke mener, at man kan tale om en problemulv:

- Jeg har også noteret mig, at der har været problemer med hegnet, ovenikøbet at der er klippet hul. Det svarer til, at der er hul ind til hønsegården, og så går ræven altså også ind.