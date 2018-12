Mastesagen: Borgmestre accepterer nedslående dom fra udenlandske eksperter

Tønder og Esbjerg kommuners borgmestre accepterer nu, at det ikke er fysisk muligt at grave mere end 15 procent af planlagt højspændingsforbindelse i jorden. De glæder sig over, at en stor række øvrige luftledninger i kommunerne nu i stedet graves ned.

Han har sammen med flere øvrige borgmestre langs vestkysten lagt et massivt pres på energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) i håb om, at flere kilometer af strækningen kan blive gravet ned. Han erkender nu, at den kamp er tabt og accepterer eksperternes vurdering.

Mastesagen: Det er en række skuffede vestjyske borgmestre, der nu har modtaget den endegyldige besked om, at kun 26 ud af 170 kilometers højspændingsforbindelse langs den jyske vestkyst kan graves ned. Vurderingen fra udenlandske eksperter var det endelige dødsstød til borgmestrenes kamp om at få gravet en større del af strækningen ned, melder borgmestrene i Tønder og Esbjerg.

Tilfreds med arbejde

Samme toner møder man hos Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V), der ligesom Jesper Frost Rasmussen dog erklærer sig tilfreds med, at et flertal i Folketinget står bag et plaster på såret til de masteramte kommuner. Mange eksisterende master - alle 150 kv-master - erstattes af nedgravede kabler. Derfor vil antallet af boliger inden for en afstand på 500 meter til luftledninger være faldet fra 8000 i dag til 900, når nedgravningen er gennemført, og de nye højspændingsmaster er sat op.

- Der er ingen tvivl om, at Energinet og ministeren har lagt sig i selen for at få undersøgt sagen til bunds. Og så vil jeg godt anerkende, at man i øvrigt når frem til en kompensation til kommunerne, siger han.

Han glæder sig også over, at han ifølge eget udsagn har fået en garanti for, at Tønder Kommune kan få adgang til den kommende elforsyning, og at det derfor eksempelvis vil være muligt for kommunen også at tiltrække datacentre til Tønder. Til gengæld ser det ud til, at Tønder er den kommune, der får mindst ud af planerne om at afløse 150 kv-master med kabler.