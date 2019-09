Mange kommuner har udsigt til massiv mangel på arbejdskraft

Set på et danmarkskort skiller Vestjylland sig ud med et langt bælte af kommuner, hvor ledigheden i dag er på under tre procent af arbejdsstyrken. I kommuner som Varde og Ringkøbing-Skjern ligger ledigheden nu på henholdsvis 2,5 procent og 2,6 procent.

Beskæftigelse: I 24 af landets kommuner er ledigheden nu under tre procent, og det gør det nærmest umuligt at finde ledige hænder og hoveder at ansætte.

- Hvis det er fuldstændigt umuligt at sætte pensionsalderen hurtigere op, så kunne det være, at vi skulle gå et skridt længere i forhold til at åbne for udenlandsk arbejdskraft, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv. Pr-foto

- Det bliver en udfordring, og vi har helt klart en kommunikationsopgave i at få synliggjort os over for folk, der ikke lige havde tænkt sig at flytte til Vestjylland. Vi skal forklare, at der er nogle rigtigt spændende karrieremuligheder, siger Stine Krogh Danielsen, rekrutteringschef i Arla Foods.

Mejerikoncernen Arla Foods har op mod 1000 ansatte på mejerier og et nyt, stort innovationscenter i de vestjyske kommuner, og derfor har det selvklart stor betydning løbende at kunne skaffe arbejdskraft. Arla beskæftiger en blanding af timelønnede og højtuddannede specialister.

- Det kan sagtens tænkes sammen med, at man fra regeringens side ønsker at skabe endnu bedre rammer for dem, der ikke kan arbejde hele vejen til pensionsalderen, siger Peter Halkjær.

- Vi mener, at det er muligt at hæve pensionsalderen mere, end der er udsigt til i de kommende år. Den stigning, vi har set i efterløns- og folkepensionsalderen indtil nu, har kun betydet, at flere oppe i årene er fortsat på arbejdsmarkedet. Vi kan ikke se en stor stigning i antallet af søgninger til førtidspension, dagpenge eller kontanthjælp, siger Dansk Erhvervs arbejdsmarkedschef Peter Halkjær.

I Dansk Erhverv rejser man derfor et kontroversielt forslag om at beholde folk længere på arbejdsmarkedet.

Flere udlændinge

Derudover ser han et stort potentiale i at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Det kræver, at man gør op med nogle af de begrænsninger, som i dag forhindrer virksomhederne i at ansætte flere udlændinge fra lande uden for EU.

- Regeringen kan overveje, at hvis det er fuldstændigt umuligt at sætte pensionsalderen hurtigere op, så kunne det være, at vi skulle gå et skridt længere i forhold til at åbne for udenlandsk arbejdskraft. Det vil ikke oversvømme markedet og hverken påvirke løn eller jobmuligheder for danskere, mener Peter Halkjær.

Problemet med faldet i antallet af erhvervsaktive kommer efter en periode med mere end seks års uafbrudt fremgang i lønmodtagerbeskæftigelse. Det betyder, at der nu for første gang er flere end tre millioner danskere i job.

Den samlede ledighed i Danmark er i øjeblikket på 3,8 procent af arbejdsstyrken.