Målinger sender Hønge i både EU og Folketing: Det kan man ikke, siger ekspert

Der er ikke noget juridisk, der forhindrer, at politikere kan stille op til både Folketinget og Europa-Parlamentet, siger ekspert i valgjura. Til gengæld er det ikke muligt at have et mandat begge steder, så hvis situationen opstår for Karsten Hønge, sådan som flere målinger viser, må han opgive den ene plads.

SF's Karsten Hønge står i en ny meningsmåling foretaget af Kantar Gallup for Berlingske til at komme ind i både Folketinget og Europa-Parlamentet. Det er den anden måling i træk, der viser dette udfald, efter at en Megafon-måling på vegne af TV2 og Politiken drog samme konklussion. Men kan man overhovedet stille op til begge dele? Juridisk set, ja.

- Der er ikke noget, der forhindrer en politiker i at stille op til begge valg. Det er helt op til de enkelte partier at bestemme. Der er ikke så meget jura i det, siger Jørgen Albæk Jensen, professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet.

Der er umiddelbart heller ikke noget til hinder for, at Karsten Hønge nedlægger sit mandat i enten Folketinget eller Europa-Parlamentet, såfremt han kommer ind begge steder, lyder det fra valgjura-eksperten.

- Tværtimod bliver han nødt til at nedlægge ét af dem, for Europa-Parlamentet har den regel, at man ikke kan have mandat der, hvis man samtidig sidder i et nationalt parlament, siger Jørgen Albæk Jensen.

Karsten Hønge siger selv, at det er op til ledelsen i SF at bestemme, hvilket mandat han skal tage, hvis han ender med begge. SF-ledelsen ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt, da det endnu er rent hypotetisk, hvorvidt situationen vil opstå eller ej.