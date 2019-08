Lysten til magt kan lukke øjnene for løgnene

Det er Venstre-statsministeren Knud Kristensen, der tillægges udtrykket: 'Hvis det æ fakta, benægter a fakta', en fyndig one-liner, vi altid har set på med overbærende vished om, at ingen politiker ved sine fulde fem kunne finde på at hævde synspunktet i ramme alvor. Indtil nu, hvor grænserne er flyttet for politikeres omgang med sandheden, senest manifesteret i Storbritannien, hvor Boris Johnsons karriere bygget på populisme, bevidste løgne og klassehovmod er foreløbigt kulmineret med indtagelsen af Number 10.

En af disse løgne, som millioner af briter øjensynligt vælger at tro på, skønt den beviseligt er usand, er påstanden om, at landet vil spare 350.000.000 pund ugentligt på at forlade EU - et tal, Johnson i 2018 hævede til 438.000.000 i et interview med the Guardian. At en mand, der i sin tid som EU-korrespondent åbent har vedgået at sende usandheder hjem til sin avis, fordi det gav ham en følelse af magt, kan vinde sit lands højeste embede takket være en løgn, virker uforståeligt, men har dog fortilfælde, som må skræmme os, der har til gode at se, hvortil den vil føre ikke blot Storbritannien, men Europa og resten af verden.

Et af disse alarmerende tilfælde stødte jeg på i forbindelse med forarbejdet til min nye roman "Døden er et øjeblik", der til dels foregår i Virginia op til og i begyndelsen af den amerikanske borgerkrig: I årene op til krigsudbruddet foregik der en politisk debat dels om slaveriet, dels om staternes ret til ifølge forfatningen at melde sig ud af den union, de frivilligt havde søgt optagelse i; sidstnævnte en form for parallel til Storbritanniens dilemma.

Debatten var præget af en vis uforsonlighed fra begge sider, en hadskhed, der i for eksempel territoriet Kansas slog ud i vold, hvor modstandere og tilhængere af slaveriet myrdede løs på hinanden, og der var i vide kredse en fornemmelse af, at striden om staternes ret, såvel som slaveriets berettigelse, ville føre til åben krig. I marts 1858 holdt Sydcarolinas senator, James Hammond, en tale i senatet i Washington, hvor han tog fat om nældens rod og fremlagde et argument for, at Syden til hver en tid ville vinde en sådan krig, et argument, der i årene fremover indgav hans side i konflikten en lige så overdreven og falsk tro på sig selv, som visse britiske politikeres overbevisning om, at en aftaleløs udmeldelse vil bringe imperiet tilbage.

"I tør ikke," hævdede Hammond, "gå i krig med Kong Bomuld." Bomulden var basis for USA's rigdom, den holdt liv i Nordens industri, den dannede grundlaget for handelen med verden, og Syden sad med magten til at lukke for rigdommen. Hammond og hans meningsfæller hævdede, at alene truslen om at indefryse bomuldshøsten ville tvinge England ind i krigen på Sydens side, da 77 pct. af Englands bomuldsbehov stammede fra slavearbejdet på Sydens plantager.

Da situationen spidsede til, var det de syv bomuldsproducerende stater, der meldte sig ud af unionen og dannede Amerikas Konfererede Stater, mens Sydens vigtigste stat, Virginia, tøvede. Først da Lincoln efter bombardementet af Fort Sumter krævede en styrke på 70.000 mand sendt sydpå, besluttede staten sig, og et flertal for unionen svingede til at stemme for udtræden, da man så denne mobilisering som et overgreb mod staternes ret.

Krigen kom, men Kong Bomulds magt var allerede brudt. England havde gennem de seneste år opbygget et overskud af bomuld og producerede løs indtil et par år inde i krigen. USA gennemførte blokade af Syden og erobrede dens havne, så eksporten ganske standsede, Syden gjorde flere forsøg på at låne penge på basis af bomulden, men da Lee 9. april 1865 overgav sig selv og sin nedslidte hær, må han have sendt en bitter tanke til løgnen om Kong Bomulds magt.

Brexit fører ikke til krig, men det er nedslående, at Johnson har nedsat et war cabinet, der skal forberede den endelige udtræden. Ordvalget siger noget om manden og hans tilgang til politik, ligesom hans bevidste valg om at bygge sin argumentation på det, han selv må være klar over er en løgn. Og det skræmmende er, at hvor Hammond og hans fæller faktisk troede på deres falske antagelse, har den britiske premierminister gennem sin karriere vist, at han gerne tyr til løgn, så han kan mærke suset af magt. Måtte han i tide komme i tanke om, at der kan vente ham en nedværdigende overgivelse ved et endnu ukendt Appomatox.