Lone Theils: Man er mest forelsket i den, man lige har været sammen med

1. Det handler "Savnet" om:"Savnet" udkom først som lydbog på Mofibo, men er nu udkommet i papir på People's Press. Hovedpersonen Signe Brask er politiassistent og netop hjemvendt til Nordvestjylland efter flere år i København. Som ung efterforskede hun en sag, om en pige, der forsvandt på Hjerl Hede. Hun fandt ikke pigen, men har aldrig glemt sagen. En dag dukker en kvinde op og påstår, at hun er den forsvundne pige, men Signe kan ikke få tingene til at stemme.



Signes makker hedder Martinus. Han kommer fra Fyn, er glad for brunsviger, men kun de fynske, og er en mand med et lyst sind. Forfatteren har valgt ham for at få en modpol til det vestjyske tungsind, fortæller hun.



Krimien, som er på 320 sider, er udkommet på People's Press og er første bog i en trilogi med den overordnede titel "Hjemvendt".2. Forskellen på Nora og Signe



Nora er journalist. Signe er politiassistent.



Nora er et madøre. Signe er til havregryn.



Nora er til mænd. Signe er til kvinder.



De er begge mørkhårede, stædige og i stand til at forsvare sig selv. Nora kickbokser og kan lide motion. Signe er stor og stærk og motionerer ikke.



Sagerne i Norabøgerne tager altid idémæssigt udgangspunkt i en sag fra den virkelige verden. Med Signe er det meste fri fantasi.



Nora opholder sig meget i London, hvor hun er korrespondent, hvad forfatteren også har været. Med Signe er Lone Theils på barndommens og ungdommens hjemmebane, for her er vi i Vestjylland ved Hjerl Hede tæt ved Holstebro.



Som journalist og tidligere korrespondent har Lone Theils haft let ved at beskrive Noras faglige verden. Med Signes har hun været nødt til at researche på politiarbejde og fået hjælp af Jes Hvas fra Midt-og Vestjyllands Politi. Han reddede hende blandt andet fra at give en politihund navnet Bess, for politihunde er hanner, så hunden endte med at få navnet Rolf, fortæller Lone Theils og ler højt.3. Lone Theils



Forfatter og journalist. Født 1971, opvokset i Holstebro som ældste af fire. Bor på Amager ved København. Var korrespondent i London i 16 år - afbrudt af tre år som bl.a. krigskorrespondent. Har i krimiserien om Londonkorrespondenten Nora Sand skrevet "Pigerne på Englandsbåden", "Den blå digters kone" og "Heksedrengen". Til efteråret udkommer "Stilleleg". Alle på Lindhardt og Ringhof.



Har i krimiserien om politiassistenten Signe Brask skrevet "Savnet", som udkom i slutningen af maj i år på People's Press.



Har også skrevet bog om globetrotteren Jens Bjerre og krimien "87 sekunder" sideløbende med otte programmer på P1, hvor hun researchede for åben mikrofon. Dertil diverse kriminoveller og opgaver som journalist.