Løkke vil lukke regionerne

Regioner: Så skulle det være sikkert og vist. Regeringen vil lukke regionerne. Avisen Danmark har talt med en række kilder, der fortæller, at Lars Løkke Rasmussen onsdag klokken 10 på et pressemøde i statsministeriet vil fremlægge sit forslag til en sundhedsreform, hvor regionerne bliver nedlagt.

I stedet skal danskerne til at vænne sig en ny organisering med tre niveauer.

Tættest på borgerne vil der blive etableret 21 sundhedsfællesskaber i tilknytning til landets akutsygehuse. Her skal de praktiserende læger, kommunerne og sygehusene samarbejde om patienter med relativ simple diagnoser. Statsministeren har tidligere udtalt, at det for eksempel drejer sig om mennesker med lungesygdommen KOL og diabetes 2.

Ifølge avisen Danmarks oplysninger foreslår regeringen, at sundhedsfællesskaberne får en form for styregruppe tilknyttet, hvor kommunerne vil være politisk repræsenteret. Altså en slags indirekte folkestyre.

Over sundhedsfællesskaberne vil regeringen skabe fem administrative enheder, der primært skal varetage driften af de sygehusene. Der er altså tale om den samme geografiske organisering, som vi kender fra de nuværende regioner. Dog med den væsentlige forskel at de kommende enheder vil blive styret af en bestyrelse frem for de kendte folkevalgte regionsråd.

Øverst lægger Lars Løkke Rasmussen op til, at der skabes en national organisation ved navn "Sundhedsvæsenet Danmark". Det er endnu ukendt, hvad dette landsdækkende led får ansvaret for, men der har tidligere gået forlydende om, at det for eksempel kunne være ambulancedriften i hele landet. Også her skal en professionel bestyrelse sidde for bordenden.

Oprør i Venstre

Dagens udspil fra regeringen har været længe ventet. Egentlig havde Lars Løkke Rasmussen proklameret, at det ville blive præsenteret i efteråret sidste år, men af forskellige årsager valgte han af to omgange at udskyde det.

Det fortryder statsministeren givetvis i dag, for som tiden gik, begyndte der at ulme et oprør i Venstres fynske og jyske bagland. Over den seneste måned har en række magtfulde venstrefolk således her i avisen Danmark kritisereret forlydenderne om, at statsministeren havde tænkt sig at lukke regionerne. Forlydender der altså ifølge avisen Danmarks oplysninger er rigtige.

- Der er sikkert nogle, der mener, at det kan gøres bedre med embedsmænd eller udpegede bestyrelser. Jeg har bare en anden holdning til folkestyret. Vælgerne skal kunne holde de politikere, der styrer sundhedsvæsenet, ansvarlige, sagde Venstres tidligere gruppeformand i Folketinget Søren Gade til avisen Danmark tilbage i december.

Det har ikke været muligt at få de mange kritikere til at forholde sig til avisen Danmarks oplysninger om, at det nu skulle være sikkert, at regeringen vil nedlægge regionerne. De har heller ikke ønsket at svare på, om de ser det indirekte folkevalgte element i sundhedsfællesskaberne som en imødekommelse af deres kritik. Kritikerne fortæller, at de i stedet afventer statsministerens præsentation.

Overskriften på regeringens udspil til en sundhedsreform er "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder.