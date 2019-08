Løkke dansede på en tynd line, da han onsdag aften skar Kristian Jensen ned i naturlig størrelse

Lars Løkke Rasmussen gik så langt i forhold til næstformand Kristian Jensen, han turde, da han med partiets magtfulde forretningsudvalg i ryggen annullerede deres sagnomspundne kælderaftale. Et skridt mere kunne have bragt Løkkes egen fremtid i fare.

Magtkamp: Kun en særdeles snæver kreds kender indholdet af den aftale, der i kælderen under Odense Congress Center i 2014 reddede Lars Løkke Rasmussens liv som formand for Venstre og fik Kristian Jensen til midlertidigt at afbryde sin kurs mod samme post. Det eneste, vi ved om den, er, at den etablerede et såkaldt "formandskab", som tilsyneladende gav Kristian Jensen større beføjelser end det automatisk tilkommer en næstformand at have.

Det har Kristian Jensen ikke længere. Venstres 24 mand store og magtfulde forretningsudvalg gav på et hasteindkaldt telefonmøde onsdag aften klokken 20 fuld opbakning til formand Lars Løkke Rasmussen i, at der er én og kun én, der lægger linjen.

Ifølge avisen Danmarks oplysninger varede mødet, der var planlagt til en halv time, mere end to timer og inkluderede blandt andet en oplæsning af et notat, der fastslår, at magtstrukturerne i Venstre er reguleret af partiets vedtægter og ikke af uofficielle, mørklagte kælderaftaler.

Notatet er allerede i interne venstrekredse let jokende blev døbt "forståelsespapiret" med reference til den aftale i rød blok, som Socialdemokratiet bygger sin ny regering på. Udadtil bliver det af politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen kaldt "en præcisering af ledelsesstrukturen, så alle kan forstå det".