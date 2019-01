Løkke afværgede oprør, men står svækket tilbage

Det lykkedes for Lars Løkke Rasmussen at lægge en dæmper på oprøret i Venstre bagland over regeringens plan om at lukke regionsrådene. Baglandet følte sig hørt på et hovedbestyrelsesmøde fredag. Tilbage står dog et parti splittet i øst og vest og med en vingeskudt formand.

Og netop de to har stået i frontlinjen i et nyt oprør fra Venstres bagland. Et oprør, der blev skudt i gang her i avisen Danmark lige før jul af Søren Gade, da han talte regeringens sidste prestigeprojekt inden valget midt imod - en kommende sundhedsreform, som lægger op til at nedlægge landets regionsråd med 205 folkevalgte politikere. Det startede en steppebrand af venstrefolk fra Folketinget, kommuner, regioner og partiforeninger, som bakkede Søren Gade op i, at det vil være i modstrid med Venstres DNA at fjerne borgernes mulighed for at stemme direkte på de politikere, der træffer beslutninger om eksempelvis ambulanceberedskab og placering af sygehusfunktioner.

1. Mit ansvar "Vi har haft et rigtig godt møde i hovedbestyrelsen, og det skulle vi have haft noget før. For det er jo sådan, at hver gang, man leger med tanken om at lave om på noget kendt, skaber man naturlig utryghed, og det er mit ansvar, at den utryghed vokser frem." Lars Løkke Rasmussen - til DR 2. Forskellige bud "Det er naturligt, når man begynder at pille på opgaver, vil der være forskellige bud på, hvordan man skal gøre det." Lars Løkke Rasmussen - til TV2 3. Tættere på "Hvis vi ikke får rokket ved opgavefordelingen i sundhedsvæsenet, så vi rykker opgaverne tættere på, hvor borgerne bor ude i kommunerne og den alment praktiserende læge er, kommer læsset til at vælte." Lars Løkke Rasmussen - til Berlingske

Venstres hovedbestyrelse bestående af over 100 medlemmer fra hele landet brugte to timer fredag aften på at diskutere regeringens kommende udspil til en sundhedsreform og planerne om lukke regionsrådene. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

To ministre tog ordet

Partitoppen havde ladet tæskeholdsmidlerne blive hjemme i gruppeværelset på Christiansborg. Blot to ministre tog ordet, uddannelsesminister Tommy Ahlers, som det lykkedes at tale op mod kritikken uden at gøre jyderne i forsamlingen vrede, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der til gengæld beskrives som nærmest hidsig og skinger i tonen, da hendes indlæg blev tolket, som om hun mente, at man enten er på patienternes eller regionspolitikernes side. Det bragte en række kritikere tilbage på talerrækken - blandt andre kommuneforeningsformænd i Ellen Trane Nørbys egen valgkreds, Sydjyllands Storkreds - for at markere sig igen.

Umiddelbart inden mødet havde en række ministre ellers brugt lignende argumenter over for repræsentanter fra baglandet - dog ikke finansminister og næstformand Kristian Jensen, hvis tavshed omkring forløbet ved hovedbestyrelsesmødet er blevet bemærket.

Ifølge avisen Danmarks oplysninger var der en bred tilfredshed blandt kritikerne over, at de fik mulighed for at ventilere deres synspunkter, og at der blev lyttet til dem. Der er dog også en udbredt analyse af, at Lars Løkke Rasmussen som partiformand er gået svækket og vingeskudt ud fra et hovedbestyrelsesmøde, hvor så mange satte ord på deres kritik af og bekymringer for regeringens plan.

En af dem, der gik fra mødet med en mere positiv indstilling end før, var formand for Venstre i Lemvig Tage Rækby.

- Jeg tror, der er ro på i Venstre nu. Det håber jeg. Vi gik derfra i god og positiv ånd, siger han.

Han mener dog, at diskussionen, hvor Venstres bagland kunne adressere deres bekymringer direkte til partiledelsen, kom for alt for sent.

- Vi er jo alle enige om, at der skal ske forbedringer i sundhedsvæsenet, men der er altså også store forskelle i landet på, hvordan vi synes, de nuværende regioner fungerer. Her i det midtjyske er vi godt tilfreds med regionen. Vi havde en positiv drøftelse og en lang og åben debat, hvor der blev lyttet til de mange indlæg. Jeg har så stadig min tvivl om, hvorvidt der stadig vil være regionsråd, når der er lavet en endelig aftale om en sundhedsreform, siger Tage Rækby.