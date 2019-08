Løkke: Musene har leget på bordet, mens katten var ude

Mens tunge kræfter i Venstre overvejer, om det er bedst for partiet at skifte ledelsen helt ud, tager formand Lars Løkke Rasmussen selv ansvaret for, at det hele har sejlet i partiet efter en sommerferie, hvor musene legede på bordet. - Jeg har taget for let på det, siger han i et eksklusivt interview med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist.

"Den seneste uge har ikke været god for os." Ordene er Lars Løkke Rasmussens, og de står i en mail, han torsdag morgen sendte ud til samtlige medlemmer af Venstre efter et hasteindkaldt telefonmøde i partiets magtfulde forretningsudvalg. På mødet kom en rumlen i partiet ud i det åbne. En rumlen, der har taget til efter valget i juni og især fik næring, da den nye folketingsgruppe var i åben konflikt om at vælge ledelse: At flere og flere mener, at Venstres vej frem hverken inkluderer Lars Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen i toppen af partiet. Dagen efter mailen, fredag, sidder Lars Løkke Rasmussen i det hjørnekontor på Christiansborg, hvor Venstres formand traditionelt sidder, når han ikke er statsminister. Siden han sidst havde kontoret, er det blevet halveret i størrelse, og endnu er det faktisk ikke afgjort, at han skal sidde der fast - ikke fordi organisationen holder det åbent, om han overhovedet skal fortsætte som formand, men fordi hele kontorpuslespillet med en 10 mand større folketingsgruppe endnu ikke er lagt færdig. Den rygsæk, han fik i afskedsgave i Statsministeriet, og som i højere grad hører hjemme på ryggen af en vandringsmand i de færøske fjelde end på en toppolitiker, er nu blevet hans arbejdstaske.

Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ti uger efter Det er nøjagtig 10 uger siden, avisen Danmark sidst sad over for Lars Løkke Rasmussen. Dengang var der endnu ikke dannet regering, og han skulle videre til et møde i netop forretningsudvalget. Da var han stadig den paradoksale feltherre, der nok havde tabt regeringsmagten, men samtidig havde sikret sit parti en fremgang, det ikke engang havde turdet håbe på. Meget er sket på 10 uger. Blandt andet at Løkke følte sig nødsaget til at maile til alle Venstres medlemmer og fortælle om én dårlig uge. Og inkludere et notat i mailen, der slår fast, at når han er formand, er det ham, der bestemmer, og næstformandens rolle, Kristians Jensens, er primært at være substitut for ham, når han er fraværende. Vi begynder interviewet i det midlertidige, halverede hjørnekontor på Christiansborg med at slå præmissen fast: At avisen Danmark vil tale om to ting. Den dårlige uge og hvad der ledte op til den. Og Lars Løkke Rasmussens melding på sommergruppemødet, hvor han sagde, at nu vil Venstre stå i sin egen ret. Underforstået at alt det der med samlet blå blok og et nyt, fælles borgerligt projekt, der bliver efterlyst i de andre borgerlige partier, ikke står øverst på Lars Løkke Rasmussens to do-liste. - Vi starter med det sidste først. Det er det interessante. Det er personuafhængigt. Det andet er jo noget fnidder, siger Lars Løkke Rasmussen til avisen Danmark. Så det gør vi i hjørnekontoret. Her i den skrevne version af interviewet kan du læse om det længere nede. Nu starter vi nemlig med det første først.

Foto: Birgitte Carol Heiberg

Da balledeballet åbnede - Hvorfor var der behov for at sende en mail ud til medlemmerne, hvor du skriver, at det har været en dårlig uge for partiet og om at "bekrige hinanden" i folketingsgruppen? - Jeg tror ikke, at der på den måde var et behov. Jeg tror, medlemmerne havde gennemskuet den del. Jeg har tillid til, at de forstår nuancerne i det. Pointen var at sige, at det må stoppe, at fortælle hvad det går ud på, og hvor vi er nu. Og helt ærligt: Vi står hammerstærkt. - Hvad må stoppe? - Dårligdommen. Det er aldrig sjovt at tabe regeringsmagten - i virkeligheden er det vanskeligere, når vi samtidig går frem som parti, fordi nye folk vælter ind i omklædningsrummet. Der er ikke spillertrøjer nok til alle. Det har sin naturlighed, siger Lars Løkke Rasmussen til avisen Danmark. Alle har kunnet se, at der har været og er ballade i omklædningsrummet. Næstformand Kristian Jensen forsøgte at sætte sine folk ind på de to af de tre ledende poster gruppeformanden og den politiske ordfører - hvoraf den sidste post i almindelig christiansborglogik altid bliver besat med formandens foretrukne. Det blev først forpurret, da Jakob Ellemann-Jensen, der er hastigt avancerende i hierakiet, gik efter netop den post. Og så da formand Lars Løkke Rasmussen sent i processen kom ind med sit bud: Kristian Jensen som gruppeformand, Inger Støjberg som næstformand og Ellemann som ordfører. Spillet endte med, at gruppen underkendte Løkkes model. Ud med Støjberg på næstformandsposten og ind med Sophie Løhde. Og så var balladeballet åbent for alle.

Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ikke ideelt Løkkes ærinde denne fredag er at isolere balladen til konstitueringen og at lukke af for, at det kan udspringe af formandsopgøret i 2014, der smuldrede for Kristian Jensen, da han stod ansigt til ansigt med Løkke i en kælder under Odense Congress Center og måtte indgå en totalt mørkelagt aftale med sin overmand. - Mener du, at drivkraften i det, der foregår i Venstre, er, at der er kommet 10 nye mand ind i gruppen og ikke sporene fra din og Kristian Jensens magtkamp for fem år siden? - Jeg ved ikke hvor tæt, jeg vil gå ind i det der. Jeg siger bare, at det har sin naturlighed, og at det er vanskeligt, når man vokser og positionerne er færre. - Du sagde lige, at du har tillid til, at medlemmerne godt kan gennemskue tingene. Jeg tror ikke, at de tænker, at årsagen er, at det var vanskeligt at fordele nogle ordførerposter. - Det tror jeg da. - Jeg tænker, at medlemmerne i højere grad kæder det sammen med en kamp om ledelsen i partiet. - Jeg ved ikke, hvad du tænker. Jeg kan sige, hvad jeg selv tænker. Når en af vores største profiler og stemmeslugere (Inger Støjberg, red.) ikke kommer med i ledelsen, er det klart, at det fremkalder reaktioner og forvirring. Det siger sig selv. Det er da ikke ideelt.

Foto: Birgitte Carol Heiberg

Rutineret og naiv Løkke erkender, at det var hans fejl, at det kom dertil. Han slap tøjlerne i sommerferien efter valget og skabte plads til en intern krig. Men så er det også det. - Jeg tog for let på det hen over sommeren. Vi traf en beslutning om at vente med at konstituere os til senere, og så valgte jeg at holde sommerferie. Det viser bare, at selv den mest rutinerede en gang i mellem kan blive for naiv. Jeg burde have forudset, at alle de 43 andre gruppemedlemmer ikke bare vil vente på de drøftelser. Derfor går alt muligt i gang. Det er ikke så overraskende, men det er ringe af mig, at jeg ikke intervenerer. Derfor begynder brikker at falde på plads, der alligevel ikke er faldet rigtigt, og så skal de flyttes igen. Sådan er det bare. - Din mail til medlemmerne slutter med et link til et notat, der beskriver arbejdsfordelingen mellem formanden og næstformanden i Venstre. Det kan jeg ikke umiddelbart få til alene at hænge sammen med, om der var plads til alle på ordførerposterne og i gruppeledelsen. - Nå. - Tager jeg fejl? - Prøv lige at høre her: Det giver jo ingen mening at sidde og trevle det op. - Det giver måske mening at prøve at finde ud af, hvor udspringet er. Om det er formandsopgøret i 2014 og den splittelse og fløjdannelse, det gav, fordi det leder hen til et spørgsmål om, hvorvidt du har overvejet, om din person står i vejen for, at Venstre kan komme videre? - Jeg har overvejet alting. Alting.

Foto: Birgitte Carol Heiberg

Den myteomspundne aftale Det er ikke, fordi Løkke ikke anerkender, at der var en konflikt. Han understreger dog, at det ikke var en politisk konflikt. Og at han ikke mener, at den er uløseligt forbundet med den nuværende. Det er bare sådan noget, som er en kontinuerlig og naturlig del af politik. - Jeg har et afslappet forhold til det, og det synes jeg nogle flere burde have. Det er naturligt efter et valg at spørge om, vi skal have nye generaler. At folk, der ikke er generaler, gerne vil være det. Man kan tale det op til vilde ting, men det har sin naturlighed. Vi får en skidt sæsonstart, som jeg tager ansvaret for, fordi jeg er for naiv, da jeg tror, at vi alle tager halvanden måneds pause til at puste ud. Derfra udvikler det sig skævt. - Fordi det gav plads til, at fløje i partiet begyndte at kæmpe? - Jeg ved godt, I elsker det sprog. Det gav plads til ambitioner. Helt ærligt, vi er en liberal gruppe - ALLE har ambitioner. Og når katten er ude, leger musene på bordet. Sådan er det. Det er mit ansvar. - Det er også mit ansvar, når sommeren er slut, at jeg som partiets formand ringer til en avis og fortæller, hvordan landet står. Det blev så ikke mig, men partiets næstformand (Kristian Jensen, der i Berlingske sagde, at Løkke lagde en forkert linje i valgkampen ved at søge mod regering over midten, og at den ide nu var død, red.). Det skaber også noget forvirring ... - Du oplever ikke, at der lige nu foregår en diskussion i Venstre om, hvem der skal være formand og næstformand? - Jeg oplever ikke, det du siger. Det antyder nogle ting, jeg ikke kan se. Det er naturligt, at folk efter et valg spørger: Hvad gør ham Lars der? Bliver han eller bliver han ikke? Jeg kan bare sige, at Venstre har en styrkeposition parlamentarisk. Vi er blevet frigjort. Jeg har viljen og rutinen til at stå i spidsen for det. Den konklusion har jeg selv nået. Så har vi så fundet det rigtigt at få afmonteret nogle myter ved at få klarificeret rollefordelingen. - Er det en myte, at der har været en aftale mellem Kristian Jensen og dig, som har givet ham nogle muligheder i et formandskab, en næstformand normalt ikke har? - Ja. - Kan du eller Kristian Jensen ikke endeligt afmontere den myte ved at fortælle, hvad aftalen så gik ud på? - Det har vi lige gjort ved at få præciseret tingene. Jeg holder alle mine aftaler. Det jeg har aftalt, har jeg også holdt. Det HAR jeg holdt. - Beskrivelsen i det notat, du kalder en afmontering af en myte, er jo mere eller mindre bare hvad, der står i jeres vedtægter? - Ja. - Men efter formandsopgøret præsenterede i "formandskabet" som en ny konstruktion? - Nej. - Det var ikke en magtdeling, hvor Kristian Jensen fik mere, end han havde? - Der har aldrig været, hverken før, efter eller i fremtiden, en formaliseret konstruktion. Jeg sagde på et pressemøde: Jeg er fortsat formand. Kristian er fortsat næstformand. Vi er Venstres formandskab. Det er, hvad vi fortsat er. - Siger du, at det er blevet misforstået i fem år? - Det er derfor, jeg siger, at det har været vigtigt at få klarificeret. Det kan man nok ikke komme nærmere. - Man er altid i sin gode ret til at holde en aftale mellem to mennesker for sig selv, men kan du ikke forstå, at det gør det vanskeligt for os andre at gennemskue, hvad det egentlig er, der sker? - Sagtens. Derfor er det også så rart, at vi lige nu har fået klarificeret, hvad der er op og ned. - Jeg er stadig forvirret. - Det er jeg da ked af. Hvad vil du gøre ved det? Vi har klarificeret nogle ting. Ved siden af det handler det også om at have et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Det har vi også haft på almindelig vis. Kristian har været min nøgleminister i hele valgperioden. Han er blevet betroet de største poster, man kan få i dette land. Det kan ikke blive tættere og mere inddragende end at give en næstformand hele maskinrummet i regeringen.

Foto: Birgitte Carol Heiberg

I egen ret Vi efterlader forvirringen om, hvad det egentlig er Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen har aftalt, på perronen og går videre til det emne, som Løkke gav sin førsteprioritet i indledningen. Som så ikke er personafhængigt eller noget "fnidder". At Venstre nu, som Løkke siger er blevet "frigjort". Frigjort fra at skulle få Liberal Alliance og Dansk Folkeparti til at enes om ting, de ikke VIL enes om. Frigjort fra leve med truslen om, at Konservative igen vil vælte en venstreminister, som de gjorde, da Eva Kjer Hansen måtte gå som miljø- og fødevareminister efter at have leveret forkerte oplysninger til Folketinget. Det gav Løkke friheden til i valgkampen at lade de partier stå tilbage på samme perron som forvirringen, mens han styrede Venstre i retningen af rød i stedet for blå blok. Det bidrog også til den dårlige uge for Venstre, hvor Konservatives formand Søren Pape Poulsen et interview med avisen Danmark - og også Berlingske - sagde, at Løkke godt kunne droppe tanken om at være leder af oppositionen, så længe han drømte om at lede Venstre over midten og i armene på Socialdemokratiet. Som formændene for både LA, DF og Nye Borgerlige også har gjort og fortsætter med at gøre. DF med fokus på, at Løkke skal love aldrig at blinke til Radikale igen. For Løkke handler det om, at Venstre "skal stå i egen ret". Og han starter med at skrue tiden tilbage og minde om tilstandene i den tidligere regering. At Socialdemokratiet førte "visnepolitik" mod den, da andre borgerlige begyndte at stille ultimative krav. At det fik ham til at indse, at danskerne vil noget andet og mere. - Og så kører der lige nu en diskussion om, hvorvidt vi så skal have en SV-regering. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er tre måneder siden, der var valg, og der kom ikke en SV-regering. Mette Frederiksen har truffet sit valg. - Er det så ikke omsonst at holde liv i den tanke? - Hvem holder liv i den? - Du siger stadig, at du ikke vil binde dig til hverken den ene eller anden side? - Det er alt for forsimplet at have en debat om, hvorvidt Lars kan mene et og stå i spidsen for noget, hvis han siger, at hans hedeste drøm er en SV-regering. Enhver melding gives i en tid og et rum, der var som, de var. Mette Frederiksen har valgt noget andet. Okay? Vi får ikke en regering hen over midten i denne valgperiode. Det siger sig selv.

Foto: Birgitte Carol Heiberg

Det borgerlige projekt er Løkkes projekt Det er kort sagt præmaturt at stille alle mulige krav til, hvordan Venstre vil gå ind i den næste valgkamp, og det provokerer Lars Løkke Rasmussen, at han konstant skal se de krav blive fremsat og gentaget. - Jeg nødt til at sige, at hvis Venstre allerede nu binder sig til det, nogle kalder det borgerlige projekt defineret ved nogle partier, som bl.a. ekskluderer Radikale, spiller vi ikke vores oppositionsrolle rigtigt. Jeg er helt sikker på, at det sagtens kan vise sig, at Radikale vil være mere i opposition til regeringens økonomiske politik end nogle af de borgerlige partier. Det kan ikke nytte, at vi ikke kan bruge den oppositionskraft. - Du siger, "det nogle kalder det borgerlige projekt" - mener du ikke, at der er sådan et? - Jeg vil ikke kalde den laveste fællesnævner for LA, NB, K, DF og V for et borgerligt projekt. Det borgerlige projekt er det, jeg selv står på med en udlændingepolitik, der både er stram og holder fast i, at Danmark er et åbent land, hvor vi bekender os til velfærdssamfundet, men balancerer det op mod konkurrenceevne, hvor vi ikke bliver skræmt af, at private løser offentlige opgaver. Men kommer det projekt ud af fællesmængden for de fem partier? Nej.

Flere oppositioner Når Lars Løkke Rasmussen taler om blå blok lægger han især vægt på, hvad Venstre kan blive enige med Radikale om på den økonomiske politik. Kristian Thulesen Dahl omtaler han konsekvent som "sin gode ven", men taler slet ikke om, hvilken politik de vil kunne føre sammen. Og Løkke er ikke imponeret over DF-formandens tålmodighed, når han forventer, at Løkke skal forhåndsbinde sig til, at den næste regering skal "hvile på Pernille Vermund og hvad med Stram Kurs," som Løkke siger. - Man kan vel ikke fortænke partier som K og DF i, at de gerne vil have afklaret, om du vil efterlade dem på perronen igen? - Ingen blev efterladt på nogen perron. Overhovedet ikke. Vi sagde intet, der ekskluderede nogen som helst. - Sådan opfattede de det, og sådan opfatter de det stadig - ikke mindst Søren Pape Poulsen. - Sådan vælger de at opfatte det. Det handler om, at partier skal positionere sig. Jeg har talt med Søren Pape hen over sommeren. Jeg har besøgt ham i hans sommerhus. Vi har en fin dialog. Lars Løkke Rasmussen ser ikke én opposition. Han ser, hvad han kalder "forskellige cirkler af opposition". Konservative er med i cirklerne. Radikale er med i nogle af dem. De sidste lægger Løkke stor vægt på at tale om. - I opposition kan vi godt lave ting sammen med Radikale uden at lave det hele med dem. Hvis der er enighed mellem V, K, R og LA om at ændre erhvervsbeskatningen, fremme innovation og iværksætteri, ville det da være fuldstændigt vanvittigt ikke at bruge den oppositionscirkel, fordi jeg har lavet en eller anden troskabsed. - Der er der vel ingen, der siger, at du ikke har mulighed for. Det drejer sig vel om, at det var dig, der ændrede normalen og under valgkampen sagde, at din førsteprioritet var en SV-regering? - En regering over midten var førsteprioritet. Og med al respekt vil jeg hellere sige VS-regering, men det er det brede, der handler om. Det kunne også hedde VSK eller VSKR eller noget andet. - Når du siger, at Pape f.eks. bare positionerer sig, når han giver udtryk for sin frustration over dig, mener du så, at vi ikke skal tage hans ord for gode varer? - Niels Bohr sagde, at det enkle er sandhedens modsætning. Ikke løgnen, men det forenklede, fordi sandheden er kompliceret. Jeg tror, Konservative var godt tjent med min melding, den gav dem et godt valg, fordi de kunne sige, at nu var de det eneste rigtigt borgerlige parti. Men det er politik i det mest taktiske rum, og jeg interesserer mig mere for mit eget parti. - Så når Pape efterlyser, at du nu siger: "Jeg vil ikke i regering med Socialdemokratiet", kan han godt glemme det? - Nu kører du det op igen. Der er ikke valg nu. - Det er jeg med på. Men hvis man vælger at tage Papes ord for gode varer, står det klart, at det betyder noget for ham. - Jo, jo, du må snakke Søren Pape om, hvad der betyder noget for ham. Der har lige været valg. Det hele skal lige finde sit leje. Venstre og Konservative er jo aksen i det borgerlige Danmark - de to partier med den største fællesmængde i dansk politik. Jeg har aldrig siddet i regeringe uden Konservative - bortset fra en kort periode efter valget i 2011, hvor de ikke ville være med. Jeg kan ikke se mig selv i en regering uden dem, med mindre de selv har besluttet det. Så kan jeg ikke sige det meget tydeligere. - Vi sidder her tre måneder efter valget og er levende optagede af, hvad der skal ske om tre år. Det er lidt underligt, at det er mig, der bliver udfordret på, om jeg har tålmodighed.

Der er kun tagstenen tilbage - Tidligt i interviewet sagde du, at det er naturligt efter et valg, at folk spørger, hvad gør ham Lars der, bliver han siddende? Hvad er svaret på det i dag? - Det er et ja. - Også til stadig at være i spidsen for Venstre, når der bliver udskrevet valg om fire år? - Ja, med forbehold for tagstenen i hovedet.