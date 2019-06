Det er normalt efter en cykeltur på Amager, at Lars Løkke Rasmussen befinder sig på Cafe 8tallet i den yderste ende af Ørestaden på Amager. Fredag var han der for at lave sit sidste interview som statsminister. Foto: Birgitte Carol Heiberg

I det første og eneste interview Lars Løkke Rasmussen kommer til at give, inden en ny regering må formodes at være faldet på plads, fortæller han til avisen Danmark, at han mistede troen på det borgerlige projekts levedygtighed allerede i 2016. Da han blev tvunget til at udskrive valg eller tage Liberal Alliance med i regering. Han valgte det sidste og begyndte derefter at forberede sig på at søge ind mod midten.

Lars Løkke Rasmussen har valgt stedet. En café, der ligger lige hvor Ørestaden på Amager bliver adskilt fra den store åbne Kalvebod Fælled af en lille sø. Her har han haft for vane at falde ind, når han har kørt Amager rundt på sin racercykel. I dag ankommer han i statsministerbil med følge og er umiddelbart stadig i valgkampstilstand - han giver hånd flere gange, fordi hånden bare ryger frem nærmest som et resultat af muskelhukommelse. Han er i et limbo. Resten af hans krop er allerede i gang med at reagere tydeligt på, at det hele er overstået. Han giver en "pfffft"-lyd som illustration af, at luften er ved at sive ud. - Jeg er også begyndt at svede. Det er nu, jeg skal passe på ikke at blive syg, siger han. Løkke har en lille halvanden time, inden han skal til forretningsudvalgsmøde i Venstre på Hotel Crown Plaza lige i nærheden. Det var netop der, hvor det i 2011 lykkedes for Radikale at bruge de dengang hemmelighedsfulde regeringsforhandlinger til at tvinge borgerlig, økonomisk politik ud af Socialdemokratiet. Nu foregår de aktuelle regeringsforhandlinger under anderledes åbenhed på Christiansborg med nye partiledere hele vejen rundt. Det eneste, der ikke har ændret sig i forhold til 2011, er, at Lars Løkke Rasmussen ingen rolle spiller i dem - alt væsentligt foregår i rød blok.

Midten er styrket. De gamle partier er styrket. Udsynet er styrket. Danskerne valgte Stram Kurs fra. På mange måder er det et optimistisk valgresultat. Lars Løkke Rasmussen

Bag om historien Avisen Danmark bad på baggrund af Venstres fremgang på ni mandater torsdag Lars Løkke Rasmussen om et interview. Formålet var at få ham til at folde sine tanker om en SV-regeringen ud, som meget tyder på kom til at bære Venstre fremgang.Lars Løkke Rasmussen indvilligede i at give det umiddelbart inden, han fredag skulle deltage i et planlagt forretningsudvalgsmøde klokken 16 på Hotel Crown Plaza på Amager.



Selv interviewet varede en time og fem minutter - alt i alt tog seancen lidt over en time og et kvarter.



Det er det eneste interview han giver, inden der bliver dannet ny regeringen, og dermed er det med stor sikkerhed hans sidste interview som statsminister - nu som fungerende statsminister.



Lars Løkke Rasmussen har ikke bedt om at få interviewet til gennemlæsningen, inden det blev publiceret.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ingen politisk fremdrift i blå blok Løkke satser - og har satset - hårdt på, at det billede kommer til at ændre sig. At det alligevel kommer til at blive for rødt for Mette Frederiksen. Så han kan komme tilbage i spillet. Det frø såede han i valgkampen, og det var formentlig udløsende i forhold til Venstres markante mandatfremgang. Et alternativ til opdelingen mellem rød og blå blok, en regering hen over midten med Venstre og Socialdemokratiet arm i arm. Hans tanker om en samlingsregering er hidtil primært blevet udlagt som et værn mod hvad, han beskriver som outrerede synspunkter på fløjene: Grundlovsbrud og afvisning af verdenssamfundet til højre og grænsende til kommunistisk planøkonomi til venstre. I dette interview med avisen Danmark fortæller Lars Løkke Rasmussen, at hans bekymring over fløjene er reel nok, men at den først og fremmest giver en tydelig og letforståelig fortælling om behovet for at regere fra midten i stedet for fra blokkene. Og at det behov er opstået i blå blok, hvor Liberal Alliance på den ene side stillede umulige krav, og Dansk Folkeparti på den anden side ikke længere ville give reformer i bytte for udlændingestramninger. Kort sagt: Det var blevet umuligt for ham at skabe politisk fremdrift i det borgerlige Danmark.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Et fravalg og et tilvalg Drømmen om en SV-regering som alternativ plantede Løkke tidligt og velforberedt i valgkampen med bogen "Befrielsens øjeblik", og han sparkede den helt op i hjørnet på valgkampens sidste dag ved at kalde det hans førsteprioritet. Men den opstod allerede i 2016, da han blev tvunget til at tage Liberal Alliance og Konservative med i regering. Så da han udskrev valget, havde han forlængst skubbet to beslutninger helt frem i bevidstheden: Et fravalg og et tilvalg. Fravalget var afskibningen af Liberal Alliance og Konservative. Tilvalget var Socialdemokratiet og et nyt politisk udgangspunkt i midten. - Min læsning var, at efter finanskrisen, tunge arbejdsudbudsreformer og en god vending i økonomien var danskere ikke længere det sted, hvor en V-K-LA-dagsorden ville være, siger Lars Løkke Rasmussen til avisen Danmark. - Du konkluderede, at du ikke ville kunne vinde valget på regeringssamarbejdet? - Hvis vi var gået til valg på et fremskrevet regeringsgrundlag, var vi blevet klippet i småstykker. Det er min analyse. Havde vi formuleret et fælles program, ville det ikke være blevet et program, jeg kunne se Venstre i, og det ville ikke være et program, vi kunne vinde på.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Flippet tænkt I stedet for at forsøge at lave et fælles grundlag, besluttede han sig for at udgive en bog. - Jeg tænkte: Hvordan kan jeg med troværdighed komme ind i en valgkamp med en Venstre-dagsorden i stedet for en dagsorden på fællesmængden for regeringen? Det kan godt være, at det er flippet tænkt, men med en bog kunne jeg bevise, at det ikke var noget, jeg opfandt til valgudskrivelsen, men at det var noget, jeg havde tænkt over længe. - Hvor længe har du haft den analyse, at du ikke ville kunne vinde valget sammen med LA og K? - Siden de kom i regering. Udvidelsen kom, fordi vi ikke kunne komme igennem med Venstres helhedsplan (en samlet plan for Danmark med blandt andet fremrykning af pensionsalder, reform af SU'en og skattelettelser især til de lavestlønnede, red.). Hele ideen med den var at skabe mere råderum i økonomien, fordi finder man ikke det, kan man ikke flytte noget - hvad enten det handler om at tage et spring frem i industri- eller iværksætterpolitikken, på velfærden eller på forskning for eksempel. Men vi blev mødt med ultimative krav (om topskattelettelser, fra LA, red.). Vi kunne så enten udskrive valg eller udvide regeringen - det sidste med den pris at vi skulle have et fælles regeringsgrundlag med LA og K.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Udlændingepolitikken er stram nok Men det var ikke kun Liberal Alliance, der fik Løkke til at tvivle på bæredygtigheden i blå blok. Den konsensus, som der i foregående valgperiode opstod omkring en stram udlændingepolitik, fjernede også et middel, som Venstre siden Anders Fogh Rasmussen har benyttet sig flittigt af. - Man kan ikke længere bruge udlændingepolitikken som gangbar valuta på samme måde. Det er blevet en anden slags mønt. Man kan ikke veksle udlændingepolitik til reformer, efter Socialdemokratiet har flyttet sig. - Og så er det vel også blevet vanskeligere at lave flere stramninger, fordi der allerede er gået langt ud ad den vej? - Jeg synes, udlændingepolitikken er fin, som den er. Altså bortset fra at vi mangler noget på den positive del - at sørge for, at der faktisk godt må komme udlændinge til landet. På den anden del er der mest bare hårdt arbejde tilbage. I min optik skal udvisninger af kriminelle og hjemsendelser af afviste ske inden for det internationale samarbejdes rammer. Der er ingen genveje. Kun hårdt arbejde.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Her vil Løkke lave politik med S - Du kunne have nøjedes med sætte dig fri af LA og K - havde du behøvet at inkludere tanker om at danne regering med S? - Jeg trykker den heller ikke helt hjem i bogen. Jeg planter den bare lige, fordi jeg skulle se, hvad der skete. Jeg havde en intuitiv fornemmelse af, at man kunne gøre noget mere, end vi gjorde, hvis man etablerede et stærkere partnerskab over midten. Der er steder, hvor der er brug for forandringer, som jeg tror, der er et midterorienteret flertal for, hvis man finder et rum, hvor det kan ske. Nu kan man ikke, fordi politik er som tennis. En skyder en bold over nettet, og den anden vælger at returnere eller lade den gå over baglinjen. Nu bliver det hele så modsat, fordi Mette Frederiksen vælger at lave en regering med de røde partier som grundlag. Det farver hendes politik, og så bliver vi modstandere. Men hvis man gik ind i det rum, ville man kunne noget mere, tror jeg. Indtil nu er det lykkedes Lars Løkke Rasmussen at få den pointe til at stå klart. Han vil gerne placere Venstre i en midterregering. De flestes - også hans egen - analyse er, at det gav Venstre en fremgang, som ingen mediers meningsmålinger lykkedes med at måle. Det gjorde Venstres egne til gengæld, men det vender vi tilbage til. Derimod har det stået mere uklart, hvilken politik det egentlig er, Løkke mener, at Venstre ville kunne lave med S. For ham selv står det klart: Lige nøjagtig den politik, han tog hul på i den helhedsplan, der fik Liberal Alliance til at kravle op i træet og satte lavinen i gang: En fremrykkelse af pensionsalderen, fordi danskerne er blevet hurtigere end forventet til at leve længere. Kompromiset skulle så være, at toppen ville blive taget af. - Kunne vi have en fornuftig samtale om det, ville vi kunne sige til vores børn, at de ikke behøver at blive 78, før de kan gå pension, fortæller Lars Løkke Rasmussen uden at forholde sig til, at Socialdemokratiet på det kraftigste har afvist, at de vil være med til at hæve pensionsalderen. En omlægning af SU'en til lån, så udenlandske studerende ikke scorer hele gevinsten, hvis de vender hjem igen efter endt uddannelse. Kompromiset skulle så være en justering af skatten, så det ville blive smertefrit, hvis man bruger sin uddannelse til gavn for det danske samfund. - Men vi kommer aldrig derhen, fordi i dette konfrontatoriske spil, får man den bold lige tilbage igen, hvis man spiller den over nettet. En større åbenhed for udenlandsk arbejdskraft. Kompromiset skulle så være, at arbejdsmarkedets parter kunne styre det. - Men S har flyttet sig på en måde, så man ikke kan se forskel på Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen. Det har skabt en skræmthed i S - de tør simpelthen slet ikke tale om udenlandsk arbejdskraft.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Nye Borgerlige gav fortællingen Det er alt sammen ting, der med den nuværende blokopdeling formentlig kun ville kunne få luft under vingerne, hvis der var en brændende platform. Men økonomien er god. Frygten for at miste sit arbejde er lav. Derfor har Løkke været på udkig efter en anden drivkraft til forandringer. Han fandt den, da Nye Borgerlige dukkede op med ufravigelige krav og angreb på konventionerne. - Jeg er ikke helt dum - eller jeg er i hvert fald ikke nybegynder, og jeg har altså en klar intuition om, at helhedsplanen havde en balance, der i et konstruktivt forhandlingsmiljø, ville have gjort Danmark rigere. Det siger jeg ikke for at lave kæmpe LA-bashing - det er bare en nøgtern analyse. Når man vil udvise rettidig omhu uden at have en brændende platform, får man tingene lige i snotten igen. - Så kræver det, at man finder handlekraften i en historiefortælling om at skære fløjene fra. Nye Borgerlige gjorde, at jeg kunne begynde at tale om, at der kom noget derude, og det blev senere forstærket af Stram Kurs.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Tak for denne gang. Lars Løkke Rasmussen går mod ministerbilen for at tage til forretningsudvalgsmøde i Venstre. Foto: Birgitte Carol Heiberg

De hemmelige målinger Lars Løkke Rasmussen plantede SV-tanken i valgkampen med bogen for at se, hvad der skete. Hvad skete der så? Meningsmålingerne i medierne kunne ikke rigtigt opfange noget. Men Venstre fik lavet sine egne målinger. Og hvis Løkke havde været i tvivl om, at han havde fat i noget, som resonerede i befolkningen, var han det ikke længere. Bogen blev præsenteret på et pressemøde 16. maj med tyve dage tilbage i valgkampen. - I vores målinger begyndte Venstre at stige kontinuerligt næste dag. Nøjagtig den dag. Den 17. maj. Ikke den 16. maj. Ikke den 15. maj. Det kan jo være, at det var et tilfælde. - Det tænker du nok ikke, at det er? - Nej, det gør jeg nok ikke. Når jeg er kommet rundt i valgkampen, har jeg jo oplevet, at folk godt kunne lide det her. Løkke taler om, at regering over midten har været prøvet med succes i Tyskland, at det har gjort landet til vækstlokomotivet i Europa. - Er erfaringen fra Tyskland ikke også, at det slider på partierne, når de kommer til at gå i et med hinanden? - Det tror jeg, det gør over tid. Hver ting til sin tid. Jeg tænker, at tiden er inde til det her, fordi det er metoden til at skabe fremgang. Den anden metode med det meget, meget blå, blev et skidt projekt. Ligesom det modsatte er det. Jeg har respekt for, at nogle mener noget andet, men det er min vurdering, at det er en skidt vej for Danmark.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Den styrkede midte Valgresultatet gav det stærkeste røde flertal siden 1971. Løkke har et andet fokus, når han vurderer det. Så er fokus på, at hans ideer om en ny midte vandt danskernes tillid. - Midten er styrket. Jeg er styrket på et budskab om, at vi skal finde løsninger med afsæt i centrum. Konservative er styrket på en ansvarlig dagsorden. De gamle partier er styrket. Radikale er også et gammelt parti. Udsynet er styrket. Danskerne valgte Stram Kurs fra. På mange måder er det et optimistisk valgresultat. - Hvordan har du tænkt dig at være leder for oppositionen, når du samtidig har sagt, at du helst ville have været i regering med S? - Vi skal lige finde vores egen rolle, og det hele skal falde på plads. Derfor er dette både det første og eneste interview, jeg giver, indtil vi ved, hvor det ender. Jeg har ikke tænkt mig at forstyrre den proces med at mene alt muligt om alt muligt. Mette Frederiksen har foretaget et valg. Hun vil være statsminister på et grundlag af Radikale, SF og Enhedslisten. Det respekterer jeg. Jeg forholder mig til projektet, når det er foldet ud, men det vil rimeligvis være et projekt, vi går i konstruktiv, men skarp opposition til.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Gode muligheder for K og LA Det er tredje valg i træk, hvor det parti, som vinder Statsministeriet, er gået procentmæssigt tilbage. Der er nærmest blevet skabt præcedens for, at man skal tabe valget for at vinde magten. - Er læren, at det er vigtigere at holde fokus på sin blok end at maksimere stemmerne for sit eget parti, hvis man vil være statsminister? - Hvor vil du hen med det spørgsmål? Har vi ikke haft det fokus? - Det kan man godt tvivle på, når du slutter valgkampen med helt at skibe LA og K af og sige, at din førsteprioritet er en regering med S? - Skulle det forklare, at LA taber stemmer, når K vinder stemmer eller hvad? Nu kigger I bare på nogle tal og siger, at når det tre gange har været sådan, at det parti, der får statsministerposten, har tabt stemmer, kan man drage en lære af det. Jeg mener, at der var alle muligheder i min melding. Man kunne bruge den til at sige, at nu skal danskerne lige huske, at der skal være nogle borgerlige stemmer, der arbejder og holder ham der fast. Det kunne man da nemt bygge en kampagne op om. - Så du mener, at LA f.eks. kunne have udnyttet din melding bedre? - Det ved jeg da ikke, fordi valgkampen har den længde, den har. Danskerne har gjort mange erfaringer de sidste fire år, som har sat sig i valgresultatet. Nogle bliver belønnet for at tage ansvar, for at være pragmatiske, for at være konstruktive. Andre får en over fingrene for at spille anderledes.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Venstres form er også vigtig Det blå projekt var ikke levedygtigt. Tiden er til samlingsregering. Ellers vil Mette Frederiksen vil få de samme problemer, som Løkke har kæmpet med. Løkkes argumenter falder som perler på en snor, og de leder alle sammen frem til, at Venstre bør være med til at lede landet, hvis potentialet for fremgang og velstand skal indfries. - Det er vel næppe tilfældigt, at din analyse af behovet for politik fra midten falder sammen med, at tilliden til det borgerlige Danmark er faldet drastisk? - Helt ærligt - min opgave som Venstres leder er at lægge linjen, og jeg har et ansvar for at gøre mit parti relevant og stort til alle tider. Det er ikke bare et spørgsmål om, hvad der skal ske de næste fire år, men om hvilken form hele vores bevægelse som parti er i. Om to år er der kommunevalg igen. Jeg har ingen forventning om, at folk skal falde i svime over mig som idealist. Jeg har et dobbelt ansvar - for Danmark, som jeg har tjent i mange, mange år, men også for mit parti. Den kombination fører mig hen, hvor jeg er nu. Og det er sådan set gået meget godt. Nu sidder Socialdemokratiet der, hvor jeg var for fire år siden, hvor jeg fik nøglerne til Statsministeriet og tænkte: Det bliver svært det her.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Lars Løkke Rasmussen i sit formentlig sidste interview som statsminister med avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist. Foto: Birgitte Carol Heiberg