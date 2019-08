Liveblog. Lars Løkke: - Vi ser ikke ens på alt

Næstformand i Venstre Kristian Jensen er tidligere på ugen i et interview til Berlingske gået imod formand Lars Løkke Rasmussen. Claus Hjort Frederiksen kræver ifølge en række medier, at Kristian Jensen trækker sig som partiets næstformand og gruppeformand.

Politik: Det har været en højspændt uge for Venstre.

Først skulle ledelsen i partiet udpeges, hvor der ikke blev plads til en af Venstres helt store profiler Inger Støjbjerg. Det fik Kristian Thuelesen Dahl til at invitere venstres stemmesluger over til Dansk Folkeparti. Støjberg fik efterfølgende posten som Venstres retsordfører, som et plaster på såret, hvorfra hun vurderes til fortsat at have gode muligheder for at markere sig som værdikriger.

Torsdag udkom så det meget omtalte interview i Berlingske. I interviewet, som blev givet til avisen mand, kritiserer næstformand og gruppeformand Kristian Jensen Lars Løkke Rasmussens udmeldingerne i valgkampen, hvor den daværende statsminister pludselig drejede på en tallerken og gjorde kur til Mette Frederiksen. En mulig SV-regering er ifølge Kristian Jensen ikke vejen for Venstre at gå, i stedet bør partiet ifølge næstformanden arbejde målrettet på at genoprette det borgerlige Danmark.

Hvilken vej Venstre går bliver vi formentlig lidt klogere på i dag. Følg livebloggen herunder fra Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods i Vestjylland.