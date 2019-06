Liveblog: Følg den næstsidste partilederrunde inden valget

Med to dage til valget mødes de 13 partiledere mandag aften til Demokratiets Aften, der bliver holdt i koncertsalen i DR's koncerthus og sendt direkte på DR1.

Kim Bildsøe Lassen skal som ordstyrer holde snor i debatten mellem partilederne fra de 13 opstillingsberettigede partier.

Det er den næstsidste partilederrunde, inden vælgerne onsdag skal til stemmeurnerne for at sammensætte et nyt folketing.

