Tirsdag aften står de 13 ledere af de opstillingsberettigede partier klar til at gøre et sidste forsøg på at vinde vælgernes gunst, inden danskerne onsdag går til folketingsvalg.

Det sker fra klokken 20 i TV2's debat 'Det sidste ord'.

Vært og ordstyrer er Natasja Crone, mens partilederne er Pernille Skipper (EL), Pia Olsen Dyhr (SF), Mette Frederiksen (S), Uffe Elbæk (AL), Morten Østergaard (R), Isabella Arendt (KD), Lars Løkke Rasmussen (V), Søren Pape Poulsen (K), Anders Samuelsen (LA), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pernille Vermund (NB) og Rasmus Paludan (SK).

