Litteraturens rockstjerne hyldes i Odense i 2020

Karl Ove Knausgård bliver den første skandinaviske forfatter, der modtager H.C. Andersens internationale litteraturpris. Han får prisen for at bringe novellen og romanen sammen og for at bringe nordisk litteratur ud på den internationale scene.

H.C. Andersens Internationale Litteraturpris er blevet uddelt i 12 år - eller siden den brasilianske forfatter Paulo Coelho modtog den i 2007.Derefter blev der nedsat en komité, hvis opgave er at sætte fokus på H.C. Andersens kvaliteter og hans fødeby ved hvert andet år at dele en pris ud til en nulevende forfatter.Prisen består en halv million danske kroner samt en skulptur udført af Stine Ring-Hansen. den uddeles i Odense.Gennem årene er prisen givet til J.K. Rowling, Isabel Allende, Sir Salman Rushdie, Haruki Murakami og Dame A.S. Byatt. I modsætning til de øvrige uddelinger var der intet stort show i forbindelse med den seneste uddeling, idet prismodtageren var for syg til at rejse til Danmark. Den syvende pris uddeles i 2020.Kilde: www. andersen-award.com

Til Odense i oktober 2020

Da norske Karl Ove Knausgård, der bor i London, fik at vide, at han skulle modtage prisen, svarede han straks i en mail, at "H.C. Andersen var en stor fortæller, og at det er en stor ære for mig at modtage denne pris". Siden har han sagt ja til at komme til Odense i oktober 2020 for at være til stede ved prisoverrækkelsen, der kommer til at foregå i weekenden 24.-25. oktober næste år.

Jens Olesen mødte første gang Knausgård under en litteraturfestival i Brasilien i 2010.

- I den forbindelse købte og læste jeg de første to bøger i "Min kamp"-serien. Jeg hilste kort på ham - på norsk, fordi jeg er norsk generalkonsul - og ønskede tillykke med succesen, men straks efter blev han opslugt af folkemængden, fortæller komitéens formand, der siden har været i London for at tale med den kommende prismodtager under mere rolige forhold.

- Han er en stille person, som tænker meget, inden han svarer. Han fortalte, at han tidligere har deltaget på mange litteraturfestivaler rundt i verden, men ikke rejser så meget som tidligere, siger Jens Olesen.