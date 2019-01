Liste: De største togulykker i Danmark

Sorø-ulykken - 25. april 1988

8 døde og 11 alvorligt sårede.

Et InterCity-tog trukket af et diesellokomotiv i retning mod København kørte med for høj hastighed, da toget skulle skifte spor umiddelbart før stationen i Sorø.

Hastigheden blev senere vureret til at have været på mindst 100 km/t selv om højeste tilladte hastighed var 40 km/t. Som en direkte konsekvens af ulykken, blev ATC (Automatic Train Control) indført på danske jernbanestrækninger. ATC sørger for, at et tog - der kører for hurtigt eller frem for et rødt signal - automatiks bremses.