Lego står til kæmpe milliontab på Fætter BR-konkurs

Top Toys konkurs ser ud til at koste Lego 183 millioner kroner. Den jyske producent af legoklodser er konkursboets største kreditor.

Konkurs: Fætter BR's kollaps kommer til at koste Lego dyrt. Den danske producent af klodser, som har hovedsæde i Billund, er nemlig den største kreditor i konkursboet efter Top-Toy, som blandt andet står bag Fætter BR. Ifølge dagbladet Børsen står Lego til at tabe 183 millioner på konkursen.

Lego selv vil ikke komme nærmere et bestemt beløb, men bekræfter, at virksomheden står til et stort tab.

- Men jeg kan ikke bidrage med andet, siger pressechef Roar Rude Trangbæk til Børsen.

Børsen oplyser ikke, hvor avisen har sine oplysninger om Lego milliontab fra.