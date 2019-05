Lars Løkke Rasmussen har netop udskrevet Folketingsvalg.

Onsdag 5. juni 2019 skal danskerne i stemmeboksene.

Lars Løkke bad om ordet i Folketingssalen.

Her fortalte han, at han i går, mandag, havde meddelt dronningen, at han ville udskrive valg. Derudover takkede han kollegaerne gennem fire år i Folketinget for godt samarbejde.

Efter den seneste tids megen snak om, hvornår Lars Løkke Rasmussen ville udskrive valg, har danskerne altså nu endelig fået vished. Forude venter en 29 dage lang valgkamp.

Mange har snakket om, om folketingsvalget ville falde sammen med europaparlamentsvalget, som skal afholdes søndag 26. maj.

Det kommer altså ikke til at ske. I stedet skal danskerne i stemmeboksene både søndag 26. maj til europaparlamentsvalg og igen onsdag 5. juni til folketingsvalg.

Datoen for valget er et par uger før den sidst mulige dato. Folketingsvalget skulle nemlig senest afholdes 17. juni. Lars Løkke Rasmussen har valgt grundlovsdag til folketingsvalget anno 2019.