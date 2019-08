Lars Løkke afviser at gå trods opfordring fra baglandet

Lars Løkke Rasmussen (V) afviser at trække sig som formand, efter at Venstre i Region Midtjylland åbent har opfordret ham til det.

Det siger han til DR Nyheder og TV2.

- Jeg synes, det er en forkert og forhastet beslutning, som jeg ikke deler, og derfor vil jeg fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der er ved Venstres landsmøde, siger Lars Løkke Rasmussen til DR Nyheder.

Venstres landsmøde skulle efter planen være afholdt i november. Lars Løkke Rasmussen har ønsket at få det fremrykket, så det bliver afholdt inden Folketingets åbning til oktober.

Der er formelt de hundredvis af delegerede ved landsmødet, der stemmer om formanden og næstformanden.

Venstre i Region Midtjylland holdt møde mandag aften om situationen i toppen af partiet.

Tirsdag har foreningen offentligt opfordret både Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen til at trække sig.

Regionens Venstre-afdeling mener, at Venstre har brug for en ny ledelse.

- Af hensyn til Venstres fremtid, troværdighed og stabilitet opfordrer vi formandskabet til at de trækker sig kollektivt, skriver Venstre i Region Midtjylland i en mail til Ritzau.

Kristian Jensen vil ikke tage stilling til opfordringen fra baglandet, før Venstre har afholdt hovedbestyrelsesmøde. Det løber af stablen fredag og lørdag i denne uge.

- Det er sådan, at vi har et møde på fredag og lørdag. Der har baglandet mulighed for at snakke direkte med ledelsen, og det synes jeg, vi skal respektere, siger han til DR Nyheder.

De to hovedpersoner fik allerede opfordringen mandag aften, og Lars Løkke Rasmussen erkender, at utilfredsheden ikke kan ignoreres.

- Det gør da dybt indtryk på mig. Derfor ser jeg også frem til at få det uddybet til hovedbestyrelsesmødet, for der må ligge en analyse bag, siger han til TV2.

Tre af de øvrige Venstre-regioner har også holdt møde om situationen i partiet på det seneste.

Her har der også været utilfredshed, men ikke offentlige opfordringer til at formandskabet skal trække sig.

I Venstres folketingsgruppe opfordrer Carsten Kissmeyer, der selv er fra Midtjylland, som den første Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at trække sig. Det siger han til Politiken.