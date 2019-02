Lars Løkke Rasmussen i løvens hule

Den lille jyske by Hovborg er en by, man kører forbi på rute 425 mellem Holsted og Billund. Onsdag aften holdt landets statsminister dog ind for at forsvare sin sundhedsreform over for kritikerne i baglandet.

Debatmøde: Kender man Hovborg, er det formentlig, fordi man kender Hovborg Kro. Det er stort set, hvad der er tilbage af udadvendt liv i den cirka 300 indbyggere lille by i den nordlige del af Region Syddanmark - bortset fra den lille Dagli'Brugsen og et aktivitetshus. Hovborg et sted, man kører forbi, når man skal på arbejde i Billund eller med familien i Legoland, hvis man ikke skal ind på kroen. Kroen er det gamle samlingspunkt, her gik børn fra vid og fjern til dans, her fejrede familierne livets store begivenheder, og her gik mænd ind ad døren, drejede til højre ind i slyngelstuen og vaklede ud igen. I 2019 er den et trestjernet hotel- og kursuscenter. Krostuen er blevet en restaurant, som det er værd at køre efter, hvis man i højere grad forstår gastronomisk kvalitet som tradition i tiltrækkelige (rigelige) mængder på en tallerken end sankede urter anrettet med pincet og vinkelmåler. Skolen i den anden ende af byen lukkede for et par år siden og huser i dag fitnesscenter, aktivitetshus og daginstitution - den sidste er også blevet lukningstruet. I aften vil cirka 250 mennesker strømme til for at høre statsminister Lars Løkke Rasmussen forsvare regeringens sundhedsreform. En del af dem starter dog med at holde ind på kroen, fordi når noget foregår i Hovborg antager man automatisk at det foregår på kroen. De bliver sendt de 750 meter i den anden retning til den lukkede skole. Det ville være naturligt, hvis Løkke også havde holdt ind og tanket mad inden mødet, men han har ikke bestilt bord. - Hvis han kommer, låser vi døren. Så kan han tage tilbage til Snapstinget, siger en af de ansatte, der helt generelt ikke har meget tilovers for politikere.

Fire spørgsmål og svar 1. Knud Jepsen, Grindsted:- Jeg går ind for nedlæggelsen af regionerne, men kan et rødt flertal efter valget kuldkaste planerne?



- Hvad der sker efter valget, ved jeg ikke. Jo flere, der vil være med til at lave en aftale inden valget, jo større sandsynlighed er der for, at det samme flertal findes efter valget. Men jeg kan da godt nok få øje på, at Socialdemokratiet ikke synes, det er en god ide. Kommer de på andre tanker? Det ved jeg ikke rigtigt ...



2. Malene Nielsen, byrådspolitiker for Venstre i Vejen



- Jeg har stor tillid til sundhedsreformen, men hvordan vil du sikre, at det ikke går som med andre ting, vi har udlagt til staten, som skræmmer lidt?



- Det er fair at sige, at når sundhedsvæsenet i dag er bedre, end det var, er det også, fordi staten har taget et større ansvar. Vi står i en rimeligt veldreven region i dag (Syddanmark, red.), men jeg har et ansvar for hele Danmark. Store ære til regionerne, men jeg er nødt til at sige, at en af grundene til, at det går godt, er at vi har givet staten et større ansvar.



3. Alex Ørum, formand for VU i Syd og Sønderjylland



- Så vidt jeg har forstået det, får nærdemokratiet i sundhedsreformen kun en procent af regionens samlede budget. Det var ellers det element i reformen, som skulle overtale mig. Vil du sætte nogle ord på det?



- Jeg ved ikke, hvor du har den ene procent fra. Det penge, der skal være i sundhedsfællesskaberne er en slags smørepenge. Der er penge i sygehuset, i kommunen, og så kommer der nogle ekstra penge. Når de skal bruges, skal kommunerne love, at de spæder til med nogle af deres egne penge, så der kan ansættes sygeplejersker, gives et uddannelsesløft eller hvad det nu er. Det er superdemokratisk.



4. Nicolaj Pedersen, Hovborg



- Bliver sundhedsreformen indført over natten? Lad nu være med bare at tryne det igennem. Forandringer hele tiden giver ikke meget ro på arbejdspladsen, der skal være plads til, at man kan gå og få sine egne ideer. Der kan ske masser af fejl i sådan en stor omlægningsproces.



- Det er jeg meget enig i. Derfor er det her heller ikke så stort. Skulle jeg have gjort dette uden hensyn til den virkelighed, vi står i, havde jeg ikke inddelt Danmark i fem regioner. Så havde det blot været tre omkring universitetshospitalerne i Odense, Aarhus og København. Men nu har vi fem. Alle ansatte på sygehusene skal fortsat være ansat der. Blot 500-800 ud af 140.000 ansatte bliver direkte berørt.

Leif Krarup, tidligere medlem af Venstres hovedbestyrelse og formand i Billund, mener, at nedlæggelsen af regionerne er en stor grim tidslen i en ellers udmærket sundhedsreform. Foto: André Thorup

Hjemstedet for kritik Hovborg er for Løkke et stop på vejen til Billund, hvor han skal overnatte, inden han skal videre til Grindsted og Silkeborg dagen efter. Og han fik sig ikke en schnitzel, en dansk bøf eller dagens ret (stegt flæsk) på Hovborg Kro inden aftenens møde klokken 19:30, men snuppede i stedet en hurtig ribbenssandwich i Korsør. Det er heller ikke kroen, at ministerbilen er blevet startet for. Hovborg er - som Løkke selv siger lidt senere - nærmest løvens hule i øjeblikket, og det er den, han er kommet for at træde ind i. Byen er nemlig også midtpunktet for Vejen og Billund kommuner. Hjemsted for to Venstre-foreninger, der har fløjet lidt under radaren i baglandets oprør mod Venstres planer om at lukke regionsrådene, men som ikke desto har markeret klar og utvetydig kritik på de indre linjer. De to formænd, Jan Møller Pedersen og Ivar Nørlund, var begge på talerlisten til Venstres hovedbestyrelsesmøde, hvor 32 ud af 39 indlæg var på oprøretsde. Og deres repræsentant på tinge, Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen, er en af de MF'ere, der - stærkt opmuntret af sit lokale bagland - har markeret sig med forsvar for regionerne. Og det er de to Venstre-foreninger, Vejen og Billund, der har inviteret Løkke, sat 250 stole op i aktivitetshuset i Hovborg og beklædt det runde cafebord i midten af stolene med nervøst velour i Venstre-blå.

Det lykkedes ikke Lars Løkke Rasmussen at skabe begejstring på første række. Fra venstre: Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen og hans kone Lene Fræhr, regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Jan Møller Pedersen, formand for Venstre i Vejen, og Ivar Nørlund, formand for Venstre i Billund. Foto: André Thorup

En utilsigtet hændelse Nu står Lars Løkke Rasmussen i sit jakkesæt ved den nervøse velour og skal adressere Venstre-baglandets frygt for, at lige netop de to procent i sundhedsreformen, nedlæggelsen af regionerne og flytningen af opgaver til en central national enhed i Aarhus, er endnu et skridt i retningen mod den samfundstendens, som de kender så godt i Hovborg - centraliseringen og hvad den fører med sig i de små samfund. Mens forsamlingen sluger brandvarm kaffe fra Venstre-blå papkrus, lægger Lars Løkke op. Han taler om, at han er glad for, at han har kunnet konkurrere med DR-programmet Løvens hule, og at det måske netop er sådan en hule, han er trådt ind i. Og så går han i gang med en 38 minutter lang tale, hvor han siger alt det, han har sagt så mange gange, siden han præsenterede sundhedsreformen. At han løftede et sygt sundhedsvæsen, da han bliver minister for området i 2001 i en grad, så det i dag faktisk er vældigt godt. Men ikke helt godt nok, der er stadig mangel på sammenhæng, for store forskelle i landet, og skal han gøre noget ved det, så bliver regionerne nødt til at dø. Ikke fordi han ikke kan lide dem, men fordi som en bivirkning af kuren, en slags utilsigtet hændelse. Fordi han står lige i midten, bliver han nødt til at have ryggen til mindst halvdelen af salen hele tiden. Det meste af tiden er ryggen til en bestemt af de fire forreste rækker. Rækken hvor de to lokale partiformænd, Syddanmarks regionsformand Stephanie Lose og borgmestrene i Esbjerg, Billund og Vejen, Jesper Frost, Ib Kristensen og Egon Fræhr, alle markante jyske venstrefolk, sidder. Ingen af dem udstråler, at det var en rigtig beslutning at vælge Løvens hule på DR1, sofaen og slumretæppet fra til fordel for deres partiformand og statsminister - der er langt flere gab end smil på den række. Ikke at man nødvendigvis er tvær, fordi man virker tilknappet i et aktivitetshus i en lille by i den nordlige del af Syddanmark - man kan jo også bare være svær at begejstre.

Lars Løkke Rasmussen supplerede onsdag aften sit slogan "hvad der ikke er svært, skal være nært" med "hvis der er distance, så tage en ambulance". Det fik et svagt smil frem på første række. Foto: André Thorup

Lange svar Efter de 38 minutters standardtale uden nogen egentlig adresse til netop den geografi, Løkke nu befinder sig, og uden nogle egentlige godbidder til baglandsoprøret, træder det lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen ind i en rolle som ordstyrer til små tre kvarters spørgsmål fra salen. Hun kommer ikke til at afløse Clement Kjersgaard i Debatten lige med det første. Hun er ikke den, der afbryder sin formand - om hun så er enig i den politik, han udstikker eller ej. Løkke får lov at svare længe - ti minutter af gangen. Den første er enig med Løkke i, at regionerne skal lukkes. Den næste er bekymret for at det går galt, når ting udlægges til staten. En mener, at sundhedsvæsenet som sådan fejler. En anden tror ikke på reformens 21 lokale sundhedsfælleskaber, fordi de får for lidt penge, en tredje siger, at Løkke lige skal sætte farten lidt ned og stoppe sin forandringsivrighed. Og så bliver der udtryk bekymring for dem med sygdom i munden og hvad der skal ske med de handicappede børn i fremtiden. Og så er der lige en tidligere formand for Venstre i Billund, Leif Krarup, der også har siddet i partiets hovedbestyrelse i en del år. Han er kendt som en hård hund, der ikke er bange for at sige både konger og kejser imod. Som ikke pakker sig ind, bare fordi en statsminister kommer forbi.

Stor, grim tidsel Leif Krarup begynder med at minde Løkke om, at Venstre i Syddanmark fik flere stemmer til regionsvalget end til folketingsvalget. De udløser en del veltilfreds klukken i salen. Og så går han i kødet på beslutningen om at lukke regionsrådene, som han kalder en "meget stor og grim tidsel" i en ellers helt ok reform. - Så vidt jeg ved, er bestyrelsen for Statens Kunstfond udpeget af kulturministeren - det får ikke mig til at opfatte kunstfonden som et særligt folkeligt organ. Det vil være præcis det samme med de kommende bestyrelser på sundhedsområdet. Det bliver københavnske statsansatte djøf'ere, der skal sidde og bestemme, om vi skal have et sygehus i Grindsted, eller om der skal være ordentlig ambulancedækning i vores område. Han høster som den eneste spørger bifald fra salen, et ganske pænt bifald. Løkke virker provokeret, men holder sig i skindet. Bortset fra en enkelt konfrontatorisk bemærkning. - DU ved lige så godt som jeg, siger Løkke med udråbstegn og pegefinger, at ambulancernes responstider er forskellige alt efter hvor i landet, man bor. Det er vel egentlig ikke i orden? Og Sundhedsvæsen Danmark (den centrale enhed i reformen, der skal udstikke retningslinjerne til fem bestyrelser under enheden, red.) er ikke en flok djøf'ere fra København, men lad det nu være ...

Statsministeren hænger ud Da mødet er slut, og klokken nærmer sig 22 står Lars Løkke Rasmussen og snakker lidt af med en håndfuld menige venstrefolk, der ikke har travlt med at komme hjem. Her får de den statsminister, som folk godt gider drikke en fadøl med. Han er lun, tilpas med at være midtpunkt samtidig med, at han interesserer sig for, hvad de siger til ham. En af deres. I forhold til at holde Venstre-folk på sporet og til ilden i en kommende valgkamp, virker de ti minutter i den mørke kulde uden for aktivitetshuset langt bedre givet ud end den foregående halvanden time i salen. - Nu skal vi lige have lavet en aftale om den sundhedsreform, og så skal vi vinde valget, siger han. - Det sidste skal vi nok hjælpe dig med, lyder det. - Det kan godt være, det kan lade sig gøre. Det kan også være, at det ikke kan, siger Løkke og sætter sig i ministerbilen, forlader Hovborg og kører mod Billund.