Landmand: Klimaet og provinsen kan blive taberne ved større krav til landbruget

Landmanden Anders Skovdal frygter, den nye regering mål om reduktion af drivhusgasser i landbruget i sidste ende kommer til at gå ud over miljøet og landbrugssamfundene i provinsen.

Den 32-årige landmand Anders Skovdal fra Jerlev fortalte tidligere på måneden om sine bekymringer for de røde partiers klimaløfter i avisen Danmark. Tirsdag aften præsenterede Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale så den politiske aftale, der skal danne grundlag for partiernes samarbejde de næste fire år. Men aftalen, som landmanden læste dagen efter i sin frokostpause, har ikke gjort hans bekymringer mindre. Særligt reduktionen af drivhusgasser på 70 procent lyder voldsomt, mener han.

- Det er en stramning i forhold til Paris-aftalen, og jeg har svært ved at se, hvordan det kan lade sig gøre, hvis vi skal bevare den produktion, vi har i dag. Man kan altid nå reduktionen ved at begynde at lukke dansk landbrug ned, men problemet er, at det så vokser i andre lande som Polen i stedet. Når de forurener mere, er det ikke kun et problem for Polen. Vi får det lige tilbage igen, når giftstofferne ledes ud i farvandene. Rent klimamæssigt vil det være en ulempe for os, fordi dansk landbrug er et af de mest klimavenlige, siger han.

Konsekvenserne af en begrænsning af den danske landbrugsproduktion risikerer også at ramme geografisk skævt, mener landmanden, der taler i telefon med avisen Danmark, mens han kører rundt i bakkerne ved Vejle Ådal på en snittemaskine for at skaffe græs til sine malkekøer.

- Det er en branche, der fylder meget i nogle landsdele, eksempelvis på Lolland, hvor man ikke lige har Aarhus eller København, eller en anden stor by, man kan få arbejde, siger han.