Landmænd opruster i kampen mod kæmpe gasledning: Vil hyre advokat

Fjenden er Baltic Pipe - et 80 centimeter bredt og op mod 950 kilometer langt gasrør, der skal graves ned på tværs af landet og ligge klar til at transportere gas fra Norge til Polen i 2022. Bygherren på projektet er Energinet, der ejer og udvikler det danske el- og gasnet, og landmændene beskylder selskabet for at negligere de problemer og udgifter, der ifølge dem vil opstå i kølvandet på, at gasledningen graves ned.

Umiddelbart vil de fleste nok kunne tilslutte sig udsagnet, men ikke landmænd. Jord er for dem et livsgrundlag. En indtægtskilde, som bliver ødelagt, hvis man ikke behandler den med omtanke.

Kæmpe problem

Blandt andet derfor har tre landmænd fra Stenderup-halvøen sendt et brev ud til alle jordejere i projektområdet, der strækker sig fra Houstrup Strand i Vestjylland til Faxe på Sjælland, for at søge tilslutning og økonomisk opbakning til at hyre en advokat, der kan varetage jordejernes interesser. Ligeledes vil landmændene bede advokaten undersøge det juridiske grundlag for beslutningen om at anlægge Baltic Pipe. De stiller spørgsmålstegn ved, om gasledningen virkelig tjener almenvellet, sådan som det lyder i myndighedernes begrundelse for projektet.

- Vi er ikke ude på at tjene penge på det her, men vi vil sikre, at vi bliver holdt skadesløse og bliver behandlet ordentligt. Det gør vi ikke, som tingene ser ud nu, og det er et kæmpe problem, for det er vores levebrød, siger planteavler Brian Langhoff, der er en af de tre underskrivere, som alle skal lægge jord til op mod en kilometer gasledning.