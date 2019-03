Landmænd har ventet i årevis på miljømillioner: S vil have undersøgt tabene

- Det er afgørende, at dansk landbrug moderniseres og bidrager til klima og miljø. Set i det perspektiv er det fuldstændig skandaløst, at så mange penge ikke bliver udbetalt med det samme. Det underminerer landmandens økonomi, men det underminerer også andre landmænds lyst til at gå med i den grønne omstilling, siger Christian Rabjerg Madsen.

Avisen Danmark fortalte søndag om flere landmænd, der har ventet i årevis på at få udbetalt penge, og at Landbrugsstyrelsen 18. februar 2019 havde anmodninger om udbetalinger for 289,1 millioner kroner, som venter på at blive sagsbehandlet.

Årsagen er, at lange sagsbehandlingstider hos Landbrugsstyrelsen har betydet, at flere landmænd i årevis har måtte vente på midler fra Landdistriktsprogrammet. Midler, som landmænd har søgt i forbindelse med projekter, der styrker miljø- og klimaindsatsen i landbruget.

Landbrug: Det bør undersøges, hvor mange penge landbruget har tabt, og hvor meget det er gået ud over miljøet, at landmænd i årevis har måtte vente på støtte til miljøforbedringer. Det mener Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen, der sammen med de øvrige miljøordførere i rød blok har kaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i samråd på onsdag.

Vil have overblik

Flere landmænd har lånt penge i banken, mens de har ventet på de penge, de har fået tilsagn om fra Landbrugsstyrelsen. Og Rabjerg vil nu have undersøgt, hvor meget landmændene har tabt.

- Jeg har brug for at få klart overblik over hvad de har tabt, og hvad mulighederne er for kompensation i pågældende ordninger, og så har jeg brug for nogle forklaringer på, hvordan det her problem bliver løst, siger han.

Landbrugsstyrelsen nedsatte med virkning fra 1. januar en task force, som skal få styr på de mange gamle sager om støtte fra landdistriktsprogrammet, som endnu ikke er løst. Målet er, at alle sager om udbetaling, som er modtaget før 1. januar 2019 skal være færdigbehandlet inden udgangen af juni i år. Men det beroliger ikke Christian Rabjerg Madsen, der vil have ministeren til at forklare, hvorfor der ikke er blevet grebet ind før.