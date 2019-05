Læserne raser over Hønges nej til EP: 'Stem på Hønge - så er din stemme ude og gynge'

"Det er en skandale af den klaphat igen igen! De stemmer burde være tabt! Det giver overhovedet ingen mening andet. Jeg krydser fingre for, at den nar heller ikke kommer i nærheden af folketinget!" lyder de hårde ord.

"Jeg håber virkelig ikke, at han kommer ind!! Jeg føler mig snydt og kunne ikke drømme om at stemme på hverken ham eller SF til folketingsvalget!" skriver han i samme debattråd.

"Jeg synes, at du, Karsten Hønge, har holdt vælgerne for nar. Grunden til, at folk stemte på dig, var, at de ønskede dig i EP. Nu bliver det spændende at se til Folketingsvalget, om du har skudt dig selv i benet", skriver hun.

Åbne kort

Det er dog ikke alle, der har riven ude efter Karsten Hønge. En del mener også, at politikeren har spillet med åbne kort.

En af dem er Rasmus Gustafsson fra Aarhus:

"Til alle der bander og svovler over Karsten: Karsten har hele tiden meldt ud, at hans primære fokus var at støtte op om Margrete Aukens valgkamp. Derudover er Karsten jo langt fra den eneste, der er opstillet til både FT og EP. Hos Enhedslisten er Nikolaj Villumsen f.eks. opstillet til begge dele. Havde FT-valget været placeret før EP-valget, som alle havde forventet, så havde han formentlig stået i en lignende situation," skriver han.

Også Gabriela Victoria Telling Kjeldsen fra Odense undrer sig over den negative respons.

"Øøøh... hvordan i h****** kan det komme bag på så mange?! Karsten har hele tiden været fuldstændig ærlig omkring, hvad der ville ske. Han ville vælge folketinget, og hans personlige stemmer til Europa-Parlamentet ville gå videre til en anden. Det er altså ingen nyhed! Han har udtalt så mange gange nu, at hvis det blev aktuelt, ville han vælge folketinget. Hvordan kan I så føle, at han skider på sine vælgere?! Han gør kun det, han hele tiden har sagt, at han ville gøre. Jeg stemmer ikke selv SF, men come on.... nu må hysteriet sgu stoppe", skriver hun.