Læge fra ramadan-videoer efter kritik: - Næste gang sender jeg med neutral baggrund

Læge Mustapha Itani, der har påkaldt sig kritik for iført sin lægekittel at give koranbaserede råd mod vredesadfærd under fasten, erkender, at signalerne som privatperson og som læge i Region Syddanmark ikke skal sammenblandes. Men han ser ingen grund til at fjerne de pågældende videoer - tværtimod.

Baggrunden for kritikken er nogle videoer, hvori han giver lægelige råd til muslimske borgere. Det sker iført lægekittel med Region Syddanmarks logo påført. Blandt andet beskriver han, at vrede ifølge profeten er djævelens værk, og at djævelen er skabt af ild. Derfor kan muslimer foretage kolde afvaskninger, når de oplever vrede.

Ud over at være læge er han medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, valgt for Venstre. Han er 37 år og kom til Danmark som treårig. Siden tilbragte han nogle år i fødelandet Libanon, hvorved han samlet har opholdt sig i Danmark i 27 år.

- Alt er foregået inden for ytringsfrihedens rammer. Men jeg har lært af denne sag, at det skal ske på en neutral baggrund. En anden gang vil jeg ikke bruge logoer eller andet, der knytter mig til Region Syddanmark, siger Mustapha Itani til avisen Danmark.

Lægeetik: Læge på Odense Universitetshopsital Mustapha Itani, har taget kritikken til sig fra både politisk hold og fra Lægeforeningen. I avisen Danmark onsdag kritisererede de ham for at have blandet sin rolle som hospitalsansat i Region Syddanmark sammen med sin rolle som privatperson, da han i videoer udsendt af den muslimske interesseorganisation IChance blandt andet med afsæt i passager fra Koranen rådgav om, hvordan man håndterer vrede under den muslimske fastemåned ramadan.

Organisationen IChange står bag de videoer, hvori læge Mustapha Itani giver råd om, hvad muslimer stiller op, når de angribes af vrede under ramadan-fasten.IChange er en muslimsk interesseorganisation, som med eksemplets kraft ønsker at bygge bro mellem det foreningsglade Danmark og den muslimske befolkning, for hvem foreningsdannelse ikke ligger i traditionerne. På sin hjemmeside beskriver organisationen sit formål således: "IChange udvikler mennesker til at opnå en balanceret tilværelse mellem det åndelige og verdslige. Hermed skabes en større bevidsthed og styrke således, at de bliver en ressource for sig selv og bidrager til samfundet. IChange vil endvidere varetage medlemmernes samfundsmæssige interesser og arbejde konstant mod forbedring af deres livssituation". Mustapha Itani har tidligere været medlem af bestyrelsen i IChance. For øjeblikket hedder formanden Bilal Itani. Han er er bror til Mustapha Itani. Kilde: IChange

- Jeg står inde for det sundhedsfaglige i videoerne. Dem er der otte af, og det er kun sporadisk, at jeg inddrager religionen. Det er en kommunikationsmetode, og det sker ikke i forkyndelsesøjemed. Kunsten er at tale et sprog, som modtagergruppen forstår. Her er det den muslimske modtagergruppe. Det er eksempler, de kan forholde sig til, og de eksempler strider ikke mod lægevidenskaben.

- En af mine mærkesager er at gøre op med uligheden i sundhedssystemet. Her er den muslimske gruppe svær at nå ud til. Derfor medvirker jeg i disse videoer, siger han.

Større problemer end religiøse symboler

Når videoerne nu er kommet frem i offentligheden, hænger det efter hans opfattelse sammen med en personlig hetz, der er blevet ført mod ham.

- Det kommer alt sammen efter et læserbrev, jeg for nogen tid siden havde i JydskeVestkysten. Her vendte jeg mig mod sygehusvæsenets ulighed. Afsættet var et politisk forslag fra Dansk Folkeparti om at forbyde religiøse symboler i sygehusvæsenet. Det vendte jeg mig mod med det argument, at der ærligt talt er større problemer i sundhedsvæsenet, som optager folk, end religiøse symboler.

- Siden det læserbrev blev bragt, er der brugt mange kræfter på at fremstille mig som en fanatisk muslim, hvilket på ingen måde passer. Det er et skræmmebillede, som den nationalistiske højrefløj har skabt. Det kulminerer nu med denne sag, som slet ikke er nogen sag, netop fordi jeg i nogle passager kommunikativt bruger religiøse billeder for at få lige netop denne befolkningsgruppe til at tage de lægelige råd til sig, siger Mustapha Itani.