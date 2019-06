Læg småligheden væk - og få valgt Vestager

Valg: Det var et utroligt opløftende valg til EU forleden. For første gang var valgkampen ikke fyldt med for og imod. Det kan godt være, nogle er mere skeptiske end andre, men alle accepterer det europæiske fællesskabs nødvendighed.

En anden og mere indenrigspolitisk opmuntrende ting ved valget var, at vi åbenbart er blevet klar over, at Danmark ikke er en ø. Det blev i den grad demonstreret, at de sidste års ulidelige meldinger om, at det hele handlede om at lukke af og lukke ude, så vi kunne holde de danske værdier for os selv, ikke kan bruges til andet end at skrumpe vores sind og tanke inde.

Vi meldte os simpelthen helhjertet med i EU-samarbejdet. Det er vigtigt i en tid, hvor Europa på mange måder er i vanskeligheder, som vi er nødt til at tage alvorligt.

Det ville også være helt forløjet, hvis vi troede, at vi kunne løse et af de problemer, der er kommet så stærkt på dagsordenen - nemlig miljøet, alene. Hertil kommer hele den historie, som bar den indsats, som de gamle garvede europæiske politikere efter 2. Verdenskrig gjorde for, at de europæiske krige skulle høre op. En kæmpe indsats for at sikre, at et samlet Europa også kunne modstå presset fra omverdenen, Rusland, Kina, USA. Man ønskede simpelthen, at Europa og den europæiske kultur skulle stå stærkt også i fremtiden. Det behov er i den grad ikke trådt i baggrunden.

Nu skal de nyvalgte så være med til at sætte dagsordenen for en opsamling af de værdier, der synes at være ved at smelte væk i det europæiske samarbejde.

Ikke mere det evige fodslæb, vi har været vidne til, siden vi kom med. Statsministeren må nok erkende, at hans i for mange år meget afventende - for at sige det mildt - holdning til det europæiske arbejde ikke har været til gavn, og helt ude af trit med Venstres traditionelle internationale linje. Det har heller ikke gavnet rekrutteringen af dygtige medarbejdere til det daglige arbejde i Bruxelles. Danmark har mistet alt for mange af sine tidligere gode kræfter, som er blevet afløst af for få, der er med til at bære det daglige arbejde. Dermed er Danmarks indflydelse mindsket. Forhåbentlig ændrer det sig nu.

Venstre, der bl.a. via sin tidligere formand og EU-kommissær Henning Christophersen sammen med den franske formand for Kommissionen, Jaques Delors, var med til at designe en stor del af rammerne for det europæiske samarbejde, fik overraskende fire mandater. Godt trukket af spidskandidat Morten Løkkegård og tidligere minister Søren Gade.

De to er ikke totalt enige i, hvilken vej det videre arbejde skal gå. Er det en svaghed?

Nej. Fremtiden vil i høj grad været præget netop en energipræget samtale om, hvordan det europæiske fællesskab og arbejde skal udvikle sig.

For det er ikke sådan, at vi bare gladelig siger ja til, at EU skal udvikle sig til en administrativ mastodont, der tager magten fra de lokale demokratier. Europapolitikerne skal sætte nogle overordnede rammer, men EU skal ikke i stort og småt detailstyre de enkelte medlemslande. Det store romerske rige, som dækkede det meste af Europa, gik i opløsning, fordi styret begyndte at detailstyre de enkelte lande, så deres særpræg blev udvisket. Det gjorde landene oprør imod. Det blev det romerske riges fald. Det er en lære, der er god at have i baghovedet for de nye parlamentarikere.

Der ligger en stor politisk opgave foran alle de nyvalgte. De vil i høj grad kunne være med til at forme et moderne Europa, der kan bevare sin spændstighed og politiske kraft i forhold også til Rusland, Kina og USA. I det forløb vil det være stærkt, hvis hele det danske folketing vil bakke stærkt op om Danmarks stærke dame i Europa, Margrethe Vestager. Det ville være en kæmpestyrke for vores lille land, hvis vi kunne have en dansker i spidsen. Og så siger jeg i al stilfærdighed: .. Og så en kvinde.

Læg nu alle forbeholdene og småligheden væk og sæt pres på indsatsen for at få Margrethe valgt.