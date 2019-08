På kant: Frivillighed er ganske enkelt ikke nok, når et samfund skal omstilles fra massivt overforbrug til at have en fremtid. Og her gælder det om at holde tungen lige i munden. Måden, de kommende begrænsninger og krav til virksomheder og borgere bliver udformet på, bliver sandsynligvis afgørende for vores identitet, kultur og selvforståelse. Jeg tror, vi med fordel kan opfinde eller dyrke en socialentreprenant "dansk model", som går mere efter bolden - og mindre efter manden.

Et konkret eksempel: Indfør et krav om, at bil nummer to i alle husstande, der ligger i København, Aarhus og Odense skal være en elbil. Kravet skal gælde i de områder af byerne, hvor der er god offentlig transport, og kombineres med mulighed for undtagelser. Det er et godt krav, fordi det ikke skærer alle over én kam og alligevel øger antallet af elbiler (hvilket er helt nødvendigt strukturelt), begrænser antallet af almindelige biler og ikke rammer dem, der har brug for fossilbilens rækkevidde.

Min gode gamle mor bor langt ude på landet på Mors. For at redde grundvandet er hun blevet pålagt en regning på 70.000 kr. for at omlægge fra sivebrønd til kommunal kloak. Siger og skriver 70.000 kr. som hun har betalt skat af. Det er lige under halvdelen af hendes årsindkomst.

Hvis nogen i København, Aarhus eller Odense piver over, at deres bil nummer to skal være en elbil, så send min mor en venlig tanke. Vi bør som borgerne tigge og be' om, at alle tiltag, der bærer præg af socialentreprenant intelligens og retfærdighed bliver indført så hurtigt som muligt. Ingen er tjent med en "svensk model" udfærdiget af embedsmænd.