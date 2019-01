Her truer oversvømmelser mest

Kystdirektoratet har udpeget 14 områder, som er i særlig stor risiko for at blive oversvømmet fra havet eller fra vandløb. I alt 379.280 danskere bor i de berørte områder. Randers Fjord:Ansvarlige kommuner: Randers og Norddjurs



Berørte borgere: 5.970



Højeste vandstand: 1,80 meter under stormfloden i 2006



Der er især risiko for oversvømmelse fra både havet (Kattegat) men også fra Gudenåen.



Randers by er truer, og området er nu udvidet til større dele af Alling Å, Gudenå og Nørreå. Disse områder dækker i høj grad over mindre landsbyer, grønne områder og landbrugsarealer. Flere potentielt forurenende virksomheder og en kritisk infrastruktur i form af centralt værk og renseanlæg samt beredskabscentre gør situationen særligt sårbar.



Holstebro:



Ansvarlig kommune: Holstebro



Berørte borgere: 2.131



Højeste vandstand: Oversvømmelsen i marts 1970.



Der er risiko for oversvømmelse fra Storå.



Risikoområdet udgøres hovedsageligt af boligområder, mindre industri og den indre by samt områder omkring Storå. Området følger overordnet Storå, men der er nu medtaget områder på hver side af arealet mellem Vesterbrogade og Søndergade.



En kritisk infrastruktur i form af renseanlæg og fjernvarmeværk, et hospital og områder med beboelse gør området særlig sårbart.



Vejle:



Ansvarlig kommune: Vejle



Berørte borgere: 14.979



Højeste vandstand: 2,15 meter under stormfloden i 1872



Der er risiko for oversvømmelser især fra havet (Vejle Fjord) men også fra vandløb (Vejle Å og Grejs Å).



Risikoområdet er udvidet ind i landet, så det følger Vejle Å længere. Enkelte områder i Vejle by er ikke en del af det udpegede område, da de ikke er potentielt oversvømmelsestruet.



Flere hospitaler, økonomisk aktivitet og nogle potentielt forurenende virksomheder ved havneområdet gør området særlig sårbart.



Juelsminde:



Ansvarlig kommune: Hedensted



Berørte indbyggere: 1.998



Højeste vandstand: 1,65 meter ved Stormfloden i 2006



Juelsminde er truet af oversvømmelser fra havet (Kattegat). Især lystbådehavnen og et boligområde er i risikozonen.



Ellers nævnes både renseanlæg og beboelser som særligt er sårbare.



Fredericia:



Ansvarlig kommune: Fredericia



Berørte indbyggere: 3.602



Højeste vandstand: 3,35 meter ved Stormfloden i 1872



Der er primært risiko for oversvømmelse i Fredericia-området fra havet (Lillebælt).



Der er meget høj risiko i den sydøstlige del af byen og primært lokaliseret i boligområder og havneområder med industri.



Der er flere sårbarheder i området, hvor der både er potentielt forurenende virksomheder, hospital og fredede bygninger.



Kolding:



Ansvarlig kommune: Kolding



Berørte indbyggere: 6.724



Højeste vandstand: 3,35 meter ved Stormfloden i 1872



Området er nyudpeget og risikerer at blive oversvømmet både fra havet (Kolding Fjord) og fra vandløb (Kolding Å). Oversvømmelse fra Fjorden udgør den største risiko.



Det er hovedsageligt havneområdet, den indre by samt områder omkring Kolding Å, der er truet. Området følger overordnet Kolding Å ind i landet og afgrænses før Lunderskov.



Særligt sårbare er fredede bygninger, flere varmeværker, et motorvejsområde og to potentielt forurenende virksomheder i havneområdet.



Esbjerg:



Ansvarlig kommune: Esbjerg og Kolding



Berørte indbyggere: 10.930



Højeste vandstand: 4,80 meter ved Stormfloden i 1999



Esbjerg er nyudpeget som risikoområde, og der er risiko for oversvømmelse fra havet (Vadehavet).



I Esbjerg by er havneområdet, industriområder og den indre by især i risikozonen. I Nordby på Fanø udgøres risikoområdet især af byområder og havneområdet.



På havnen i Esbjerg er der flere særdeles sårbare med elementer som mange potentielt forurenende virksomheder, en kritisk infrastruktur i form af centralt værk, renseanlæg og fjernvarmeværk. I Nordby forekommer flere områder med kulturarv, politi og beredskabscentre.



Aabenraa:



Ansvarlig kommune: Aabenraa



Berørte indbyggere: 4.245



Højeste vandstand: 3,35 meter ved Stormfloden i 1872



Aabenraa er i risiko for at blive oversvømmet fra havet (Lillebælt) og i mindre grad fra vandløb. Især den indre by, beboelse og industri blandt andet på havneområder er truet ved oversvømmelser.



Særligt sårbar er potentielt forurenende virksomheder på havneareal, hospital, kritisk infrastruktur og større kulturarvsarealer.



Odense Fjord:



Ansvarlige kommuner: Odense, Nordfyn, Kerteminde



Berørte indbyggere: 9.108



Højeste vandstand: 1,80 meter ved Stormfloden i 2006



Store områder omkring Odense Fjord er særligt truet af risikoen for oversvømmelser fra havet (Odense Fjord og Kattegat/Storebælt) og i mindre grad af oversvømmelser fra vandløb. Der er både store landbrugsarealer, industriområder og beboelsesområder, der er truet af oversvømmelser.



Der er både økonomisk aktivitet, flere renseanlæg, mange landbrugsarealer og flere potentielt forurenende virksomheder i havneområdet og langs vandløb, som betragtes som særligt sårbare.



Nyborg:



Ansvarlig kommune: Nyborg



Berørte indbyggere: 5.804



Højeste vandstand: 1,80 meter ved Stormfloden i 2006



Nyborg er nyudpeget som risikoområde og er især truet af oversvømmelse fra havet (Storebælt). Især den nordlige del af området, som primært består af bebyggelse er truet



Særligt sårbare situationer kan opstå på grund af potentielt forurenende virksomheder, fjernvarmeværk, renseanlæg, hospital og kulturarv som f.eks. Nyborg Slot.



Korsør:



Ansvarlig kommune: Slagelse



Berørte indbyggere: 6.691



Højeste vandstand: 1,80 meter ved Stormfloden i 2006



Risikoområdet ved Korsør er udvidet til at dække et større areal mod nord. Området er primært truet af oversvømmelse fra havet.



Hospitaler og potentielt forurenende virksomheder gør området særlig sårbart.



Sydlolland:



Ansvarlig kommune: Lolland



Berørte indbyggere: 20.678



Højeste vandstand: 3,17 meter ved Stormfloden i 1872



Et meget stort sydlollandsk område risikerer oversvømmelse fra havet, og området er udvidet. Truslen er størst omkring Rødby, Rødbyhavn og Nakskov.



Af særligt sårbare elementer nævnes økonomisk aktivitet, hospital og flere potentielt forurenende virksomheder.



Vordingborg:



Ansvarlig kommune: Vordingborg



Berørte indbyggere: 3.849



Højeste vandstand: 2,86 meter ved Stormfloden i 1872



Vordingborg og Masnedø er nyudpeget som område med særligt stor risiko for at blive oversvømmet fra havet.



Risikoen er størst omkring Vordingborg by og hele Masnedø. Det er særlig sårbart, fordi der er potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af renseanlæg og fjernvarmeværk. Derudover ligger Vordingborg Slotsruin og hospitalet også i risikozonen.



Køge Bugt - København:



Ansvarlige kommuner: København, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød og Køge.



Berørte indbyggere: 282.571



Højeste vandstand: 2,86 meter ved Stormfloden i 1872



Området ved Køge Bugt og København er i fare for oversvømmelse fra havet og i mindre grad fra vandløb (Køge Å). Særlig kritisk er det ved Kastrup, Avedøre Holme og Køge, hvor der er boligområder, havneområder, industri og lufthavn.



Området er udvidet, og det har en høj grad af sårbarhed i kraft af høj befolkningstæthed, flere hospitaler, stor økonomisk aktivitet og flere forurenende virksomheder.