Kurven er knækket: Industridanmark skaber igen tusindvis af arbejdspladser

Der er blevet væsentligt flere industriansatte på Linak-fabrikken i Guderup på Als i de senere år.

Helt nøjagtigt er man gået fra 504 timelønnede i 2013 til 630 ved indgangen til 2019.

- Vi har taget en beslutning om at fastholde en vis produktion i Danmark, forklarer Bent Jensen, direktør og ejer af virksomheden, der fremstiller små motorer til hæve-sænke-borde, hospitalssenge og meget andet.

Linak er blot én af mange industriarbejdspladser, der har fået flere folk om bord i de senere år. I 2013 knækkede kurven for alvor, og siden er der skabt 17.000 nye industrijob i Danmark.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) har bearbejdet.

Vendingen er markant, fordi den udligner noget at det enorme tab af job under den seneste finanskrise, der tog sin start i 2008. I årene op til finanskrisen var der en udbredt holdning i det politiske miljø om, at Danmark fremover skulle leve mere af viden end af industriel produktion. Det gjorde ondt på de klassiske industriarbejdspladser.

- Men efter finanskrisen kom der ret hurtigt en erkendelse af, at det ikke var så meget værd at stå med en viden, hvis vi ikke kunne sælge den til nogen. Den skal have en værdi, og det kan man få ved at skabe nogle produkter, som man kan proppe sin viden ned i, siger Kent Damsgaard, direktør i DI.

Tidligere var det et oplagt svar at flytte produktionen til lande med lave lønninger. Det har Linak også gjort, men Bent Jensen har samtidig øje for, at det har store fordele at bevare produktion herhjemme. Han henviser til talrige beretninger om virksomheder, der er blevet skuffet over, hvad de fik ud af at rykke til eksempelvis Kina.

- Mange er blevet overrasket over, at det er bøvlet. Det er ikke bare lykken at flytte til et lavprisland. Ingeniører i de billige lande er ikke billige, og en fabrik har stort set samme pris som herhjemme, siger Bent Jensen.