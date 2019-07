Kunne det tænkes, at mainstream-muslimer ikke vil sættes i bås med ekstremister?

Debat: Næstformanden i Dansk Folkeparti, Søren Espersen efterlyste i et aktuelt ugebrev "synlige muslimers" tilstedeværelse ved såvel engelske som danske turist- og kulturattraktioner.

Det slog ham med en "damphammerskraft", hvor lidt han har set sådanne. Han mente, at det skyldtes bevidste handlinger, der sigtede på at få "banket al anden kultur i glemslen. Al anden kultur end den islamiske."

Jeg ved ikke om Søren Espersen er udstyret med en særlig evne til "at skue hunde på hårene",

Jeg kunne på samme måde hævde, at det var, få synlige DF'ere, jeg gennem årene har set i Københavns, Roskildes eller Ribes domkirker, i Synagogen, til klassiske koncerter, på Hammershus, på Frederiksborg Slot og de nationale samlinger, Rosenborg Slot, på Dannevirke, på Dybbøl? Jeg har aldrig spottet nogen. Har du?

Jeg kunne på samme måde som Søren Espersen spørge: "Hvor dælen blev Dansk Folkepartis medlemmer af? For det er vel ikke sådan, at Dansk Folkepartis medlemmer med kynisk overlæg styrer uden om steder og begivenheder, der minder dem om, at vores grundlov er baseret på værdierne: "Retsind, Lovsind, Frisind, og Storsind".

Jeg gør det ikke - selv om det sidste ville være fristende - men det ville være useriøst.

Men nu er det agurketid, og Dansk Folkeparti holder sig ikke tilbage. Traditionen tro er de kendt for at udnytte denne tid til bashing af muslimerne, men med ellers stor respekt for Søren Espersens person, er ugebrevet, ligesom den seneste vælgertilslutning, lidt "sølle".

Det ville svare til, at jeg påstod, det samme om DF's vælgere, trods min viden om, at de færreste af dem bærer tasker, kasketter, emblemer med partiets logoer, der gør dem synlige. Vi ved også, at ved opinionsundersøgelser viser det sig ofte, at DF-vælgerne er flove over at identificere sig med partiets rabiate holdning til muslimerne, derfor vælger at være "usynlige", og mange andre ikke-medlemmer knap tør flage med "Dannebrog" i frygt for at blive identificeret som DF'er.

Derfor er jeg nødt til at spørge: Kunne noget lignende tænkes for mainstream-muslimernes usynlighed, netop fordi de ikke ønsker at blive identificeret med den ekstremistiske del af Islam?