Kunder fra hele norden føler sig snydt: Nu skal bedrageritiltalte webshops for retten

I dag begynder den omfattende retssag mod de bedrageritiltalte netbutikker Queensshop og Banananaz. De er tiltalt for at have snydt kunder fra hele Danmark, Norge, Sverige og Grønland ved at tage i mod betaling for varer, de aldrig havde til hensigt at sende. Omkring 90 personer er indkaldt som vidner i retssagen, der strækker sig over 10 dage.

Retssag: Det er en usædvanlig sag, der mandag starter ved Retten i Odense. Ejerne af netbutikkerne Banananaz og Queensshop, der havde firmaadresse i Tommerup på Fyn, er tiltalt for ikke mindre end 67 forhold af bedrageri. Omkring 90 vidner fra både Danmark, Norge, Sverige og Grønland er indkaldt til retssagen, der strækker sig over 10 dage. Begge netbutikker havde ligesom sin forgænger "Forældrefælden" en lang række vrede kunder efter sig. På Truspilot kan man læse flere hundrede et-stjernede anmeldelser af netbutikkerne, og der er oprettet en Facebookgruppe med 1800 medlemmer, som advarer mod hjemmesiderne. Antallet af vrede kunder er tilsyneladende langt større, end de 67 der har politianmeldt netbutikkerne og nu er indkaldt som Anklagemyndighedens vidner i retssagen. En af de kunder, der aldrig fik poltitianmeldt Queensshop, selvom hun følte sig snydt, er 41-årige Marianne Mandix fra Stige. Hun bestilte en hættetrøje fra netubutikken i marts 2018, men den er aldrig blevet leveret. - Det var meningen, jeg ville gøre indsigelse i banken, men det er så omstændigt, og jeg nåede det aldrig. Det drejede sig kun om 239 kroner, og de blev ved med at skrive, at varen var på vej, når jeg kontaktede dem, siger hun.

- Burde ikke kunne lade sig gøre Da Fyens Stiftstidende sidste år skrev om Queensshop og Banananaz, havde sagerne ligget i bunken "i visitation til sagsbehandling" hos anklagemyndigheden i flere måneder. Marianne Mandix undrede sig dengang over, at det kunne tage så lang tid. - Jeg kan sagtens se, at der er andre ting, som er vigtigere som for eksempel personfarlig kriminalitet, men jeg synes stadig, det er længe. Det burde ikke kunne lade sig gøre, at de så bare skifter navn, men det er de samme, som står bag, sagde hun dengang. Nu glæder Marianne Mandix sig over, at sagerne om Queensshop og Banananaz er nået igennem visitationsbunken, og at udfaldet bliver en retssag. - Så er der forhåbentlig ikke flere, der løber i deres fælde, siger hun.

Ejer afviste bedrageri Avisen Danmark har været i kontakt med Janus Rosenkrands Christoffersen, men han ønsker ikke at udtale sig inden retssagen. Tilbage i juni 2018 afviste han overfor Fyens Stiftstidende, at han og kæresten forsøgte at snyde nogen gennem deres webshops. Her er et uddrag fra interviewet dengang. - Jeg er med på, der sker fejl, og det beklager jeg. Men der er ikke nogen idé i at snyde folk for en trøje til 150 kroner, siger Janus Rosenkrands Christoffersen. Der er vel alt andet lige mere profit i at sælge en trøje, man ikke leverer, end en man leverer? - Det er ikke den måde, vi driver forrentning på. Så var det bedrageri. Det vil Retten i Odense i løbet af de næste måneder vurdere, om det var. Kæresteparret blev tilbage i 2017 frifundet for bedrageri gennem deres første webshop Forældrefælden. De 67 forhold af bedrageri kæresteparret denne gang er tiltalt for strækker sig fra perioden fra 2. februar 2017 til 29. juni 2018.