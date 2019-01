Kun politikere ville placere en lægebil i Lemvig

Politikere i regionsrådene træffer af og til beslutninger, der for embedsmænd og fagfolk kan virke irrationelle - som at placere en lægebil i Lemvig, selv om den sjældent rykker ud. Hvis regeringens sundhedsreform bliver gennemført, er politikerne bange for, at befolkningerne i de mindre samfund bliver overhørt.

Hver gang embedsværket i regionen laver sparekataloger og forsøger at fortælle politikerne, hvor de kan få mere sundhed og beredskab for pengene, indstiller de lægebilen i Lemvig til lukning. Men den bliver holdende. Politikerne insisterer på, at den på trods af al økonomisk logik skal blive ved med at køre ud fra Lemvig i stedet for f.eks. Aarhus, hvor effektiviteten ville være langt højere.

Plaster på såret

- Stod det til regnedrengene, skulle der jo slet ikke bo mennesker vest for Holstebro. Her i Lemvig er det særdeles vigtigt for borgerne, at der holder en lægebil. Ellers er der langt til hjælp. I fremtiden bliver det afgørende for os, hvor megen indflydelse vores lokale politikere får. Jeg siger ikke på forhånd, at regeringens model ikke vil fungere, men indtil nu har det gjort en stor forskel, at det har været et regionsråd og ikke embedsmænd, der har truffet de endelige beslutninger. Nu ligger det lidt hen i det uvisse, siger formanden for Lemvigegnens Venstre, Tage Rækby, der også har sæde i Venstres hovedbestyrelse.

Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd Vive har god forstand på, hvordan dem, Tage Rækby kalder "regnedrengene", tænker.

- Regeringen vil jo have mere ensartede forhold for ambulancerne i Danmark. I dag har vi Region Sjælland, der ikke rigtig har lægebiler, mens Region Midtjylland satser meget på dem. Det er en regional politisk vurdering. Der er ingen forskningsmæssig evidens for, at det er en god model. En lægebil har langt større effekt i de store byer. Og de bliver brugt for lidt i yderområderne til, at kompetencerne kan blive vedligeholdt. Det er en diskussion, der er parallel med vores brug af lægehelikoptere. De giver slet ingen mening, som de gør i lande som Norge og Australien. Det er sådan noget, man giver som et plaster på såret, når man lukker akutafdelinger på små sygehuse. Så får området en lægebil eller -helikopter i stedet, siger Jakob Kjellberg.