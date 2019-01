En ung mand er død efter at have sprøjtet paraffinolie ind i sine muskler for at få dem til at vokse. Den nyhed får det til at løbe koldt ned ad ryggen på Kristian Kjær Jensen. Han har 400 milliliter paraffinolie i overarmene, og han har fortrudt. Mød nordjyden, der altid gerne har villet være stor.