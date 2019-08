Venstres næstformand, Kristian Jensen, mener, at det borgerlige Danmark står i en bekymrende situation. Der er brug for et genopretningsarbejde, medmindre Mette Frederiksen skal have lov at blive siddende meget, meget længe. Udgangspunktet for det hele skal være at aflyse den ambition om en SV-regering, som Lars Løkke Rasmussen lancerede i valgkampen. Og som Kristian Jensen ikke kendte til på forhånd.