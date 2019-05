Redningsmand: Mens Løkke, Frederiksen og Thulesen Dahl lige nu omgiver sig med en hær af kampagnefolk, der bygger den helt rigtige strategi op til folketingsvalget, går der en 51-årig folketingskandidat rundt i Vestjylland og river køkkenet i sit nye hus ned.

Efterskoleforstander og byrådsmedlem Kristian Andersen fra Tarm er i fuld gang med at forberede et nyt liv. Efter 20 år i spidsen for efterskolen Solgården, skifter han til sommer sit job ud med en stilling som familiekonsulent hos Luthersk Mission - eller en plads i Folketinget.

Kristian Andersen er nemlig manden, der er udset til at give det lille borgerlige parti comeback på Christiansborg efter næsten 20 års fravær. Lige nu ligger Kristendemokraterne et stykke fra spærregrænsen på de to procent i meningsmålingerne. Derfor er det partiet officielle mission at få stemmer nok til et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds. Det vil kræve omkring 18.000 stemmer eller mere end dobbelt op i forhold til valget for fire år siden.

- Vi er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at nå i mål, lyder det fra Kristian Andersen, der har prøvet at komme fra baghjul før.