Krisepsykolog: - Pas på det meningsfulde arbejde - det er farligt

De hjælper dem, der befinder sig i de største kriser, men de ender selv med at gå ned med flaget. Det har krisepsykolog Rikke Høgsted set masser af eksempler på. I en ny bog viser hun, hvordan man undgår at blive spist af sit meningsfulde job.

Job: Er der noget vigtigere end at passe en døende patient? At have et job, hvor man beskytter folk mod terror og andre forbrydelser? Eller i det hele taget et arbejde, hvor man hjælper mennesker i de mest håbløse af livets situationer?

Nej vel? Men det kan være farligt.

Krisepsykolog Rikke Høgsted har skrevet en bog til dem, der gør en forskel. Det kan være sygeplejersker, sagsbehandlere, ambulancereddere, socialpædagoger og en masse andre. Fælles for dem er, at deres arbejde er psykisk krævende, og at det risikerer at æde dem op, så de selv ender med at få et alvorligt knæk. Rikke Høgsted kalder dem superhjælpere og mener, at de befinder sig i en farlig balancegang mellem at blive alt for involverede og at blive hårdhudede og kyniske.

- Jeg har tit siddet over for den slags mennesker og set den smerte og fortvivlelse i deres blik, som man får af at se, høre og opleve det værste. Jeg kender den særlige udmattelse og træthed, det giver, siger Rikke Høgsted.