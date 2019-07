Kraftige byger med skybrud på vej: DMI udsender varsel

I eftermiddag viser det det danske sommervejr sig fra sin barske side, når en række kraftige byger rammer landet fra vest. Det forventer DMI i hvert fald, og der er derfor udsendt et skybrudsvarsel.

- En svag frontzone med regn og byger ligger her til morgen over den centrale og vestlige del af landet. I eftermiddag forventes der i forbindelse med frontzonen at kunne forekomme lokale skybrud, måske med torden, i den vestlige del af Jylland, skriver DMI's vagtchef Jesper Eriksen på dmi.dk.

Varslet gælder for det vestjyske område fra Tønder op til Holstebro. Længere inde i landet kan der også opstå kraftige byger.

- Lidt øst for det varslede område kan bygerne også lokalt blive kraftige, men risikoen for skybrud er væsentligt mindre og derfor har vi kun en risikomelding ude om skybrud for disse områder, skriver Jesper Eriksen.

Risikomeldingen omfatter blandt andet Viborg, Horsens, Vejle, Fredericia, den østlige del af Syd- og Sønderjylland samt det meste af Fyn. DMI opfordrer til, at man holder øje med prognoserne i løbet af dagen, da der kan komme ændringer i varslet.