Krænkelser, magtanvendelse og uretfærdige bøder: Så mange klager har politiet modtaget i 2018

Antallet af klager svinger fra år til år i de enkelte politikredse. På landsplan peger tallene dog på, at der er sket et moderat fald i antallet af klager siden 2014.

Knap en fjerdel af klagerne handler om politiets adfærd. Her har borgerne eksempelvis klaget over påstået magtmisbrug, krænkelser, nedladende sprogbrug og lignende. Den resterende del er såkaldte dispositionsklager, der dækker over politiets afgørelser og handlinger. Her har borgere eksempelvis klaget over bøder, anholdelser, beslaglæggelser.

Dansk politi har modtaget cirka 2500 klager sidste år. Det viser tal, som avisen Danmark har fået fra de enkelte politikredse. Tallet kan dog være højere, idet nogle klager lander hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som endnu ikke har gjort tallene for 2018 op. Desuden er Midt- og Vestjyllands Politi ikke vendt tilbage på avisens henvendelser, så her er talmaterialet mangelfuldt.

Kritik af klagesystem

Ud af 500 klager over politiets adfærd i 2017, fik 6,6 procent medhold.

Ifølge kontorleder i DUP Allan Knudsen er det et udtryk for, at dansk politi fungerer godt, mener Allan Knudsen.

- Vores vurdering ud fra den lave kritikprocent er, at vi har et godt og ordenligt politi. Men vi udtaler selvfølgelig kritik, når det er berettiget, siger han.

DUP kom til verden i 2012 for at skabe bedre tillid til politiet og forbedre borgernes vilkår i forbindelse med en klagesag. I en DR dokumentar fra maj sidste år, kritiserer en række eksperter dog systemet for ikke at gå nok i dybden med efterforskningen af klagerne. En evaluering, som kriminologen Lars Holmberg lavede af DUP i 2017, viste ligeledes, at over 73 procent af de personer, der klager over politiet, stadig er utilfredse med behandlingen af deres klager.

DR's afdækning fik justitsminister Søren Pape Poulsen til at love flere penge til politiets klagesystem.