Koldblodigt tyveri: Stjal børnenes arvesmykker og smed moderens urne på gulvet

- Hjælp os med at finde Gittes smykker, beder Teis Løgstrup Bro, der mistede sin kræftsyge kone for otte måneder siden. Søndag kom han og børnene hjem til et gennemrodet hus.

Kerteminde: Det var en familie i stor sorg, der blev ramt af endnu en ulykke, da de søndag eftermiddag vendte hjem til et gennemrodet hus i Kerteminde efter en weekend i Odense. Terrassedøren stod på klem, gardinerne var rullet ned og indholdet af skabe og skuffer lå på gulvet.

For otte måneder siden mistede Teis Løgstrup Bro sin kræftsyge kone Gitte, og ti-årige Petra og syv-årige Herbert mistede deres mor. Nu har de også mistet en række arvestykker, og Teis Løgstrup Bro kan derfor ikke leve op til et stort ønske, som hans kone efterlod i et afskedsbrev:

- Det er det, der gør mest ondt. Lige præcis smykkerne var nogle, hun ønskede, der skulle gives til børnene på særlige mærkedage i deres liv. Petra skulle blandt andet have det guldarmbånd til sit bryllup, som Gitte bar til vores bryllup. Det er ét hun har arvet fra sin farmor. Der er også blevet stjålet nogle manchetknapper, som min far har lavet. De er udformet som et B for Bro, et P for pater og et tre-tal for tre sønner. Gittes vielsesring er også væk. Datoen for vores bryllup er indgraveret i. 10. september 2016. Og budskabet "For altid og evigt."