Køn, seksualitet og etnicitet får kældermennesket frem

På kant: På Folkemødet blev der igen i år holdt 'DM i Hadbeskeder'. Et sjovt indslag, hvor en række politikere og debattører, læser nogen af de hadbeskeder op, som de har modtaget, og hvor publikum så vurderer, hvilke der er værst. Der bliver grinet af noget, som i virkeligheden er ret alvorligt, og som kan påvirke dem, der modtager beskederne rigtigt meget, men det er af og til den bedste måde at håndtere had på - ved ikke at vende det indad og tage det personligt, men derimod grine af det med nogen, som også kan se, hvor langt ude det er.

DM i Hadbeskeder mindede mig om, at det er efterhånden er længe siden, at jeg selv har modtaget en sådan besked, og det kan man jo kun være glad for. Men samtidigt fik det mig til at tænke på, hvorfor - for engang modtog jeg faktisk ret mange.

Gang på gang har jeg fortalt mig selv, at det ikke har slået mig ud at modtage en hadefuld besked, og jeg har netop læst dem højt og grinet af dem med andre. Men da jeg hørte historierne fra de debattører og politikere, som i allerhøjeste grad modtager hadbeskeder, gik det op for mig, at jeg nok alligevel har gjort noget anderledes.

Jeg har nemlig holdt mig væk fra de debatter, som for alvor får kældermenneskerne frem - debatter om ligestilling og debatter om udlændinge. Jeg kunne godt frygte, at vi får mindre kvalificerede debatter specielt indenfor køn, seksualitet og etnicitet, fordi de der stikker næsen frem risikere at modtage hadbeskeder og trusler. Det er en udfordring for demokratiet anno 2019.