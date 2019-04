Købte hårprodukt hos frisøren: Christinas hår er ødelagt, men ingen vil tage ansvaret

Da Christina Poulsen anvendte hårproduktet Olaplex, begyndte hendes hår at udtørre og knække. Derfor har hun nu kastet sig ud i et større arbejde med at finde frem til, om der var en fejl med produktet, og hvor ansvaret i så fald skal placeres.

- Da datteren ser mit hår, efter jeg har brugt produktet, er hun sikker på, at det ikke er Olaplex. Hun mener, at det er noget skidt, der er blevet solgt til mig, fortsætter hun.

Christina Poulsen mener selv, at hun har fået et dårligt produkt.

I januar 2019 købte og brugte Christina Poulsen hårproduktet Olaplex af en frisør. Normalt bruges Olaplex til at reparere slidt og ødelagt hår, men umiddelbart efter hun brugte det, begyndte hendes hår at tørre ud og knække. I april er det stadig ikke stoppet.

I januar 2019 køber Christina Poulsen Olaplex, som hun tidligere havde gode erfaringer med, gennem frisøren Laila Juhl Madsen. Herefter bliver hendes hår ødelagt.Hun afleverer produktet til den autoriserede sælger af produktet i Danmark, som konstaterer, at produktet er parallelimporteret og for gammelt. Det konfronterer hun frisøren og dennes leverandør med, men det fører ingen vegne. Nu er Christina Poulsen i gang med at udfylde de nødvendige formularer, der skal få en klagesag i gang hos de relevante myndigheder. Hun håber på, at hun i den forbindelse kan få testet det kemiske indhold af de flasker, hun købte.

Tre år for gammelt

Efter at have snakket med sin veninde, der er frisør, beslutter Christina sig for at kontakte den autoriserede forhandler af Olaplex i Danmark, Baldacci Haircare. Hun sender Olaplex-flaskerne til Baldacci Haircare, så de kan undersøge produktet nærmere.

- Vi kunne se ud fra flaskernes batchnummer, at flaskerne var fra 2015. Vi kunne også med det samme se, at varen var parallelimporteret, da produktet var en type, som vi ikke forhandler i Danmark, forklarer Rebecca Pedersen, der er salgschef for Baldacci Haircare i Danmark.

At produkterne er parallelimporterede betyder, at de er købt billigt i et andet land, så de kan sælges til en højere pris i Danmark. Så længe det sker mellem EU-lande, er det ikke ulovligt, men det gør det svært at afdække, om produkterne er blevet opbevaret forsvarligt fra 2015 frem til Christina Poulsens køb af produktet. Dertil kommer, at Olaplex kun er holdbart i op til to år efter produktion.

Christina Poulsen bad dog om at få produkterne tilbage fra Baldacci, da hendes læge ville kigge på dem. Derfor har Baldacci Haircare ikke nået at lave en kemisk analyse af produktet, og det kan derfor ikke be- eller afkræftes, om flaskerne reelt har indeholdt Olaplex, eller om produktet har lidt skade, inden det blev eksporteret til Danmark.