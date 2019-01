En fredericianer føler ikke, at han bliver taget alvorligt af varehuschefen i Føtex på Mariagervej efter et for ham uønsket møde med en butiksmedarbejder med tørklæde.

Randers: For små to uger siden befinder 62-årige Bjarne Larsen fra Fredericia sig i Randers, hvor han passer sin genoptræning efter en hofteoperation på hospitalet i Silkeborg. Stille og roligt går det fremad med helbredet efter det omfattende indgreb, og mens han er i Randers, bemærker han, at der er gået hul i hans cowboybukser. Derfor går han inden for hos Føtex på Mariagervej for at investere i et par nye.

En ung, mandlig medarbejder spotter den gangbesværede mand og får ham assisteret hen i tekstilafdelingen, hvor han beder ham om at vente, mens han finder en kollega, der kan hjælpe Bjarne Larsen med at finde den rigtige størrelse.

Han begiver sig tilbage i selskab med to andre ekspedienter - herunder den pige, der har med herretøjsafdelingen at gøre. En situation som så mange gange før, når en ekspedition af en ny kunde skal til at begynde.

Da de når helt frem til Bjarne Larsen, og hjælpen bliver præsenteret for ham, går det hele imidlertid i stå i noget, der føles som meget lang tid. Hele tiden kigger de på hinanden.

'Nej!', udbryder han så.