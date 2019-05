Klumme: - Det er kun godt, at tissemanden bliver stor og stærk, for nu skal den rigtigt på arbejde

- Nu skal du høre, hvordan det begynder. Lad os sige, at en mand og en dame ligger sammen i sengen (det er som regel en seng, men det kan også være en høstak eller en folkevogn). Manden og damen elsker hinanden og holder om hinanden og kysser hinanden. Så bli'r mandens tissemand stiv og hård - og meget større end den plejer at være. Det er kun godt, at den bliver stor og stærk, for nu skal den rigtigt på arbejde!

Først forklarer han, at manden har noget hængende mellem benene, som kun mænd har. Det kaldes en pik. Man kan også kalde det for en Karl Børge. Eller en penis - det sidste siger de på hospitalet.

Det, der kilder

Hvilket bringer os frem til denne klummes pointe.

Bogen her er skrevet til børn på måske otte år. Den udkom i 1983 - året før jeg blev født - og der er ikke noget i den, som kan komme bag på sunde, voksne mennesker.

Alligevel sidder jeg her anno 2019 og læser den med stor fascination, fordi den er så uventet frimodig og dikkedar-løs. Og jeg slår knuder på mig selv, når jeg skal citere fra bogens børnelærdom.

Eksempelvis har jeg skrevet endnu et afsnit af og slettet det igen. To gange. Det handlede om, hvordan manden støder sin... op i kvindens ... fordi det kilder så dejligt, og at de bliver ved, indtil de eksploderer.

Jeg kan ikke få mig selv til at gengive det ordret her i avisen.

Men hvorfor?

Og hvorfor bader børn i øvrigt ikke længere sammen efter idræt?

Hvorfor gør voksne ikke?

Hvorfor er vi blevet så bornerte, når det kommer til kroppen, kærligheden og alt det, der kilder? Når vi nu alle faktisk godt ved, hvor vi kommer fra?

Jeg tænker, at bogen her er et eksempel på noget, som måske rent faktisk var bedre i gamle dage. At vi dengang i 1980'erne havde et sundere forhold til vores kroppe - uden at det druknede i unødig vulgaritet.

Bare naturligt. Uden dikkedarer.