Klik på kortet: Sygehuse er lukket og der er færre folkeskoler og politistationer - centralisering har ramt Danmark skævt

- Jeg er meget ked af, at der er flyttet flere beslutninger væk fra befolkningen. Jeg mener, at det er vigtigt at få kigget på. Når Lars Løkke og regeringen taler om større nærhed, virker det kunstigt, at eksempelvis både sygehuse og politi kommer længere væk, siger Lotte Rod, der er rets- og sundhedsordfører for De Radikale.

Ifølge flere politikere viser tallene, at det går den forkerte vej i Danmark med for mange centraliseringer. De retter kritik mod regeringens reformer, som har medført længere afstand til den offentlige sektor i flere dele af landet.

Avisen Danmark har undersøgt antallet af lukninger af sygehuse, politistationer, folkeskoler og domhuse siden strukturreformen i 2007. Oplysningerne stammer fra Justitsministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet.Antallet af folkeskoler i Danmark er ifølge ministeriets opgørelse faldet fra 1601 i 2006 til 1341 skoler sidste år. Det er et fald på 16 procent. Til gengæld er antallet af privatskoler steget med over 10 procent i de seneste 10 år ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På landsplan er antallet af sygehuse faldet med 20 siden 2007 til 56 i dag, mens antallet af byretter har været det samme efter reformen for 12 år siden, da antallet gik fra 82 til 24. Antallet af politistationer er faldet med 40 procent fra 198 i 2006 til 113 åbne i dag, viser tallene. Tallene viser en skæv fordeling af, hvor lukningerne har ramt geografisk. På Fyn og øer er antallet af politistationer ifølge Justitsministeriets opgørelse skåret ned fra 17 til fire med placering i Odense, Svendborg og Ærø, mens seks fynske byer har mistet deres domhuse. Endvidere er to sygehuse forsvundet fra øen, mens der er fire fynske kommuner på top-20-listen over lukninger af folkeskoler, hvor Ærø og Langeland Kommuner indtager henholdsvis første- og andenpladsen. Også i Nordjylland er der sket en større centralisering, hvor fire sygehuse er lukket siden 2007, så der er 10 åbne i dag, byretterne er nu centreret i Aalborg og Hjørring og forsvundet fra ni nordjyske byer, mens antallet af politistationer er reduceret med 13 til ni stationer i dag. Derudover har regionen fem byer med på top-20-listen over flest lukninger af folkeskoler. En anden skævvridning er der i Midtjylland og Syddanmark, hvor ingen af politistationerne i Sydøstjyllands Politikreds er lukket, mens Midt- og Vestjyllands Politi har mistet halvdelen og Østjyllands Politi har lukket ned for hver tredje politistation i landsdelen ifølge ministeriets tal. Til gengæld har både Midtjylland og Syddanmark bibeholdt de fleste sygehuse. På Sjælland er i alt syv sygehuse nedlagt, mens antallet af politistationer er blevet mere end halveret hos Nordsjællands Politi, hvorimod Midt- og Vestsjællands Politi kun har lukket to og i dag har 10 åbne.

Centraliseringen medfører, at utrygheden stiger i befolkningen, mener de to ordførere.

- Når vi ser på sundhedsområdet, er det noget af en tilståelsessag, når regeringen nævner nærhed, samtidig med at medbestemmelsen forsvinder og bliver centraliseret til staten ved, at de vil nedlægge regionerne. Det, synes jeg, er et demokratisk problem, siger hun.

Sundhedsordfører for SF Kirsten Normann Andersen deler Lotte Rods opfattelse af, at centraliseringen går for vidt.

Undervisningsministeriet ligger ikke inde med en opgørelse af antal folkeskoler fordelt på byer, da institutionsregistret tager udgangspunkt i kommuner. Antallet af folkeskoler er opgjort med udgangspunkt i folkeskolelovens definition af en folkeskole.I forbindelse med antallet af politistationer oplyser Justitsministeriet, at politikredsene kategoriserer lejemål som henholdsvis hovedpolitistation og øvrige politistationer samt anden anvendelse. Det betyder, at der ikke er en klar definition på, hvad der kvalificerer en bygning til at være en politistation, hvilket kan medføre visse unøjagtigheder i opgørelsen. Antallet af sygehuse er opgjort ud fra Sundhedsministeriets oplysninger, og ministeriet bemærker, at der er tale om en ny organisering i dag, der ikke kan sammenlignes med tidligere organiseringer, hvor akutte patienter blev modtaget på en bred vifte af hospitaler, i skadestuer eller på forskellige stamafdelinger.

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen nikker genkendende til, at det er gået for hurtigt med at nedlægge sygehuse i Danmark.

- Der har været mange diskussioner gennem årene om, hvor skal sengene være, og der mener jeg, at det er gået for hurtigt med at nedlægge sygehuse, siger hun.

Grete Christensen ser dog også fordele ved centralisering.

- Det gør blandt andet, at man kan få samlet en større specialisering med faglighed nogle bestemte steder i landet, siger hun.

Kirsten Normann Andersen er enig i, at det giver god mening at specialisere af den grund, men hun peger på, at meget også kan klares i nærområderne.

- I blandt andet Silkeborg har borgerne kæmpet i mange år for, at sygehuset kan bestå, og det er godt, hvis for eksempel ældre borgere ikke skal tage så langt væk for at få behandling. Men hvis man nedlægger regionerne, vil man så i staten have samme interesse for at bevare et sygehus, som et regionsråd har? Det tvivler jeg på, siger hun.