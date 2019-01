Ansvaret for at holde landets befolkning informeret om den værste togulykke i 30 år var i denne uge lagt i hænderne på Fyns Politi.

Det resulterede i noget, der i bedste fald kan betegnes som urutineret håndtering af en vanskelig opgave. I værste fald var det klodset og helt unødvendig tilbageholdelse af oplysninger.

Det var for eksempel ikke politiets officielle talspersoner, der var de første til at oplyse, at ulykken på broen var en dødsulykke med adskillige dræbte og ikke et uheld med flere let tilskadekomne, som de første meldinger lød på.

Katastrofens virkelige omfang blev afsløret af TV2 Fyn, der gennem unavngivne kilder hos politiet kunne fortælle om dødsfaldene.

DSB meddelte hurtigt derefter, at det drejede sig om seks dræbte. Men det antal kendte politiet topfolk ikke på deres første pressemøde klokken 10.30 i onsdags. Her vævede de om, at de "på nuværende tidspunkt ikke kunne sige noget om antallet", selv om resten af nationen gennem TV og web-nyheder allerede var orienteret om, at det foreløbige dødstal var seks.

På politiets pressemøde klokken 15 var antallet af omkomne endelig nået frem til politiet. Her forklarede politidirektør Arne Gram langsommeligheden med, at politiet ville være helt sikre på de oplysninger, de går i byen med. Han sagde:

"Vi går efter verificerede oplysninger, og derfor kommer vi lidt senere end I (altså pressen) ønsker det. Men så er vi også sikre".

Det var politiet så bare ikke alligevel. Allerede torsdag-morgen måtte antallet af omkomne ved togulykken opskrives fra seks til otte.

På samme måde trådte politiet dagen igennem vande i forhold til at komme med en forklaring på, hvad der udløste ulykken på Storebælt. På de officielle politi-pressemøder blev der talt i tågede vendinger om, at "et passagertog havde ramt en ukendt genstand" og at "noget gods var væltet af en togvogn", som var blevet påkørt af et passagertog.

Men at det handlede om en lastvogntrailer fyldt med tomme øl-kasser var åbenbart for præcis en oplysning at lægge frem for politiet.

Heldigvis var der væsentlig mere smidighed og professionalisme i informationstrømmen fra både DSB, Banedanmark og DB Cargo, der havde ansvaret for den forulykkede togvogn. Selv havarikommissionens folk, der ellers havde nok at se til, var betydeligt mere præcise i deres oplysninger end dem, man kunne få hos Fyns Politi.

Der er selvfølgelig ingen, der forlanger, at politiet på få timer kan skaffe det fulde overblik over en katastrofe, som den der ramte Danmark i onsdags. Men i en sag af så betydelig offentlig interesse er det nødvendigt, at politiets talspersoner i det mindste giver de oplysninger, de har, så ikke andre i politietaten føler sig kaldet til at lade informationerne sive til enkelte dele af pressen for at holde den danske befolkning underettet. Klar tale ad de officielle kanaler havde klædt politiet.