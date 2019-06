Det startede som en hobby, men i dag lever Kim Haulrich Pedersen af at sortere og sælge brugte legoklodser. Hvert år sorterer han og hans far halvandet ton legoklodser ved håndkraft.

- Jeg havde virksomheden på 15 kvadratmeter derhjemme, men min kone var lidt træt af, at jeg brugte stuen til at sortere legoklodser, siger han med et skævt smil.

For et år siden tog Kim Pedersen et stort spring og flyttede virksomheden fra sit hjem i Bellinge til et erhvervslokale med mere plads.

Kim Pedersen opkøber brugt Lego. Han aftaler en pris afhængig af stand og årgang - maksimalt 100 kroner per kilo.Legoet modtages typisk i en stor sæk med et virvar af forskellige klodser, som bliver opmagasineret. Hvert halve år, hælder Kim Pedersen et halvt ton legoklodser i en sorteringsmaskine, han har fået lavet ved den lokale maskinmester. Her bliver klodserne grovsorteret i de forskellige størrelser, og bagefter bliver de sorteret minutiøst ved håndkraft, lagerført og sat til salg på hjemmesiden. Prisen fastsættes og reguleres efter udbud og efterspørgselsprincippet. På webshoppen kan man så bestille lige nøjagtigt, hvad man mangler. Om det er hvide grundklodser, vinduer med rød ramme, eller en minearbejder med hjelm.

Manglende klodser

- Som barn havde jeg rigtig meget Lego. Det var det bedste. Men jeg fik bare aldrig nok. Jeg havde slet ikke alle de sæt, jeg gerne ville have, husker Kim Pedersen.

Interessen for Lego blev lagt lidt på hylden, da voksenlivet trængte sig på - lige indtil for 15 år siden.

- Der begyndte jeg at købe brugte sæt Lego med byggevejledning på en aktionsside. Men der manglede altid nogle få klodser, selvom der stod i annoncen at sættet var komplet. Derfor begyndte jeg at købe hele sække med blandet Lego og rode dem igennem for at finde de manglende klodser. Men det var ikke engang sikkert, at de var i sækken. Det irriterede mig grænseløst, fortæller han.

Det var her tanken om at sælge Lego i løsdele opstod og Kim Pedersen besluttede sig for at teste ideen og begyndte på ren hobbybasis at sælge brugte klodser.

- Det gik bare som varmt brød, konstaterer han.