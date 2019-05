Kim Christiansen står bag ny valgsang for DF: Hør den her

Dansk Folkepartis transportordfører og huspoet, Kim Christiansen, har for tredje valgkamp i træk udsendt en sang, som skal være med til at promovere partiet.

Djursland: Han gjorde det i 2011 og igen i 2015, og nu har DF's transportordfører Kim Christiansen for tredje valgkamp i træk lavet et musikalsk valgudspil på vegne af sit parti. Nemlig en valgsang, som i vaskeægte DF-ånd har fået titlen "Vi elsker Danmark".

- Jeg er både glad og beæret over, at partiet endnu engang har haft bud efter mig, siger Kim Christiansen om den nye sang, som han selv har stået for at skrive, producere og ikke mindst synge.

Ved de tidligere valgkampe har Dansk Folkeparti også fået lavet en musikvideo til sangen. Men det har man undladt her i 2019.

- Vi har simpelthen ikke haft tiden til at lave en musikvideo i år. Derfor må sangen denne gang stå alene, siger Kim Christiansen, som håber, at sangen alligevel vil blive godt modtaget.