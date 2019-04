Kendt tryllekunster udlover dusør: Forsvindingsstol på 100 kilo er forsvundet

Horsens: Det er næppe ren magi, men nærmere tyve der står bag det forsvindingsnummer, som mødte den kendte tryllekunstner Steen Pegani, da han mødte ind i sin forretning i Horsens torsdag morgen. I løbet af natten var hans 100 kilo tunge forsvindingsstol forsvundet, og Pegani udlover nu en dusør til den, der kan hjælpe med at bringe stolen hjem igen. Det oplyser tryllekunstneren i en pressemeddelelse. - Jeg er både ærgerlig og ret forundret. For det første er det næsten imponerende, at nogen er løbet med kassen, der vejer pænt over 100 kilo - og for det andet kan man jo spekulere over, hvad tyvene skal bruge en forsvindingsstol til? Det er grænsende til komisk, at de er løbet med noget så uhåndterligt, udtaler Steen Pegani i pressemeddelelsen. Stolen har senest været brugt af illusionisten Jan Hellesøe, da han under Zulu Awards i januar fik skuespiller Pilou Asbæk til at forsvinde fra scenen, inden han dukkede op på en motorcykel midt blandt publikum.

Stolen var placeret i en transportkasse, som med indhold vejer 100 kilo og måler 140 x 130 x 80 cm. Foto: Steen Pegani

Alverdens tryllekunstnere holder øje Efterfølgende vente stolen tilbage til Horsens-butikken, hvor den under en oprydning dagen inden tyveriet blev placeret i butikkens baggård. Herfra har de ukendte gerningsmænd efter alt at dømme stjålet stolen, men hvis de gør sig nogen illusioner om at tjene penge på tyveriet, bliver de skuffede, mener Pegani. For selvom det speciallavede udstyr fra Italien har en nypris på 40.000 kroner uden moms, bliver det svært at sælge videre. - Jeg købte forsvindingsstolen til at leje ud til en kunde i Norge for nogle år siden, og selvom der findes nogle få flere af disse forsvindingsstole i verden, så er den stadig temmelig unik og nok kropumulig at afsætte til nogen udenfor tryllemiljøet, udtaler Steen Pegani, som nu har varskoet magiker-miljøet om situationen. - Os, der arbejder med tryl, har et godt sammenhold, så jeg har spredt ordet til tryllekunstnere verden over, og hvis nogen bliver tilbudt at købe stolen, så skal jeg nok få det at vide. Og så har jeg selvfølgelig også politianmeldt tyveriet, oplyser han i pressemeddelelsen.

Her ses den forsvundne forsvindingsstol sammen med det norske illusionistpar Kevin og Carlsen, som har turneret med den i Norge. Pressefoto

Udlover magisk dusør Steen Pegani udlodder nu en dusør til den, som har oplysninger der kan føre til, at kassen med tryllenummeret kommer tilbage i intakt stand. - Jeg er selvfølgelig super ærgerlig over, at kassen er stjålet, og derfor udlodder jeg også en dusør på enten en magisk forestilling eller et gavekort på 7.500 kroner til min trylleshop til dem, som kan hjælpe med at få kassen hjem igen, fortæller Steen Pegani.