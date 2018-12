Kendispræst: Julen er frås og skørlevned - og sådan skal det være

Han rådførte sig med en kollega, der fik ham til at tone det lidt ned - men ikke meget. Kollegaen sagde blandt andet, at Kristian Ditlev skulle huske, at det var en prædiken, han skulle levere - ikke et stand up-show.

- Jeg var simpelthen så bange for, at de skulle synes, den var kedelig, så jeg skrev en meget morsom og underholdende prædiken, siger Kristian Ditlev Jensen over køkkenbordet i det splinternye HTH-køkken i den 115 år gamle præstegård.

De skulle have hele pakken. De skulle høre, at der var ankommet en præst, som ville det her. Som ville menigheden, som ville kristendommen, og som ville bringe det hele sammen i det 21. århundrede, som var der kommet en åbning i skyerne og nyt, lykkeligt og spillevende lys over den lille middelalderkirke med det lille tårn af træ, den lille landsby og det lille stolte sogn lige nord for den tyske grænse ved Kruså.

Kristian Ditlev Jensen er 47 år, født og opvokset i Holbæk. 1 Journalisten Begyndte at anmelde litteratur i Politiken, mens han studerede litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Blev derefter tilknyttet Berlingske Tidende som primært litteraturkritiker først og senere feature- og klummeskribent. Er i øjeblikket litteraturanmelder på Weekendavisen. Har også skrevet for aviserne Information og Dagen, magasinerne Gastro, Ekko, Ud & Se og tyske Effilee og Der Feinschmecker 2 Forfatteren Udgav i 2001 den selvbiografiske bog "Det bliver sagt", der skildrer de seksuelle overgreb, han blev udsat for som barn. Bogen udkom, mens han arbejdede som journalist på Berlingske Tidende, og den indbragte ham Weekendavisens Litteraturpris. Debuterede som skønlitterær forfatter med romanen "Livret", som han modtog debuttantprisen for. Har siden udgivet krimier, ungdomslitteratur, essaysamlinger, kulturhistorie og rejselitteratur blandt andet. Primært udgivet på forlaget Gyldendal. Hans bøger er oversat til tysk, norsk og japansk. Uddannet på Forfatterskolen i 1997. 3 Præsten I 2012 begyndte Kristian Ditlev Jensen at studere teologi på Københavns Universitet, men blev smidt ud efter tre år, fordi han ikke havde fart nok på i studierne. Blev i stedet præsteuddannet under paragraf 2-ordningen. En ordning for ikke-kandidater i teologi, der er over 35, har en vis akademisk baggrund og er "velansete". Den samlede prøve, der også består af en række skriftlige eksaminer, kulminerer i en mundtlig eksamen på fire timer foran to professorer med en biskop som censor. Fik embedet som kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed i Holbøl Sogn, hvor han blev indsat 17. december 2017. Sognet har 1438 indbyggere, hvoraf de 1120 er medlemmer af Folkekirken.

- Jeg sagde, at der er i orden at feste. Der skal festes. Den forkyndelsesmæssige side af sagen er, at vi fejrer et meget stort paradigmeskift - før og efter Kristi fødsel. Før var vi alle jøder, der skar forhuderne af små drenge, ofrede geder til Gud, stenede folk og kun tænkte i klaner. Pludselig blev det til individualisme og personlig frihed. I hvert fald på lidt længere sigt.

- Den er bare så tung af død og ødelæggelse og rådne lig og alt muligt. Fødselsdagsfesten er nemmere at have med at gøre, og derfor er jul uden sammenligning vores mest populære fest.

Pointen var og er, at julen er kristendommens mest populære fest af en årsag. Ikke den største - det er påsken med den bogstaveligt talt ufattelige historie om, at Jesus stod op af graven.

- Så mit partytrick var at sige, at I skal hjem og fråse løs og rive papiret af alle de gaver, I har købt, og det skal I, fordi det er det, det går ud på, siger Kristian Ditlev Jensen.

- Den handlede om, at man bruger mange penge til jul, spiser og drikker så meget, man kommer nærmest til at være hinanden utro, at det hele bare er en stor gang skørlevned fra midt i november til nytårsaften. Og den mærkelige, dårlige samvittighed folk har over for det, kan de stikke skråt op.

- Til dato er jeg ikke fuldstændig klar over, hvad de var sure over. Det stensikre er, at det ikke handler om, at jeg har overtrådt nogle love eller regler. Som jeg ser det, var det mange små ting. Jeg bliver jo regnet som en københavnersnude, selv om jeg kommer fra Holbæk. Jeg flyttede ind i en præstegård, hvor der ikke havde boet nogen i to år. Der lugtede af cerutter i kontoret. Jeg ville gerne have det lidt op i gear, hvis det skulle virke som et offentligt kontor. Jeg ville gerne have en kontorstol og dit og dat. Jeg har tænkt, om det har lydt for flot, når jeg f.eks. foreslog cognacfarvet læder, selv om det faktisk var billigere end den stol, de selv forslog. Der er mange mennesker her, der ikke har så mange penge, og så skal man ikke foreslå, at der skal købes to musselmalede porcelænskopper til begravelsessamtalerne.

I april gik Kristian Ditlev på barsel med et konfliktfyldt forhold til menighedsrådet, og da han kom tilbage 1. august, trådte det samlede råd tilbage. De gjorde det uden at forklare sig til offentligheden. De havde blot forklaret sig til provsten og biskoppen, men provsten og biskoppen stod bag præsten og ikke menighedsrådet.

De private problemer i præstegården skyllede ind over det professionelle. Menighedsrådet, der havde ansat ham, blev ramt af tømmermænd oven på den festlige start. Det kan godt være, at julen varede til påske, men det gjorde den gode stemning ikke.

Det var startskuddet til et omtumlet første år som præst. Få måneder efter blev bølgerne i hans ægteskab - de havde været der fra starten - så høje, at familien led skibbrud. Kristian Ditlev Jensen blev enlig far til de to små drenge.

Opløsning

Det var også et sammenstød for menighedsrådet at få en familie i begyndende opløsning til præstegården. Svajet i Kristian Ditlev Jensens sideskilning, de kraftige hornbriller og de fine æsker fra den engelske hattemager på førstesalen, passer ind i det billede, som han præsenterede til samtalen, og som menighedsrådet troede, de købte. Den solide 50'er-kernefamilie, hvor far er præst, mor er læge og de to børn er lige til et postkort.

- Og så fik de en skilsmisseramt enlig far med to spædbørn. En mand, der skal på barsel hele tiden, som ligner en hængt kat i perioder og i øvrigt ikke lige magter konstante børnegudstjenester og sådan noget. Det var et andet indtryk, jeg gav. Så de kom måske til at overvære nogle skænderier, de ikke skulle have overværet. De mistede måske tillid til mig, fordi jeg havde rod i privatlivet. Det blev meget patriarkalsk - hvorfor har du ikke styr på din husholdning, hvorfor er din kone flyttet, hvad er nu det for noget?

- Jeg tænkte, er vi i år 1880, eller hvad? Man kan blive skilt med NemID i dag. Kvinder flytter hele tiden. Men det liv, de troede, jeg kom med, var også det liv, jeg virkelig gerne ville have. Der er en tragedie i det her. Også for mig. For min kone. For vores børn. Hvorfor i alverden skal der være en skilsmisse lige efter en fødsel? Det er jo dybt ulykkeligt. Men også meget privat.